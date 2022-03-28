Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить в рублях
Российская сторона не будет поставлять газ недружественным странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — ответил Песков на вопрос, возможно ли, что Россия не будет поставлять газ.
По его словам, экспорт газа включает в себя поставки, оплату и подведение балансов — это «процесс, растянутый во времени». Ведомства и «Газпром» сейчас прорабатывают условия, а потом будут определены четкие временные рамки, когда оплата будет переведена в рубли. На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: «Будем решать вопросы по мере их поступления».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ подготовит технические условия для отказа от импорта нефти и угля из России в 2022 г. Песков в ответ заявил, что мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский, хотя тот является премиальным. Песков добавил, что выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с Востока, хотя нельзя исключать выпадения каких-то объемов поставок. «Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будут задействованы», — подчеркнул он.
23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. 28 марта Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» перевести платежи по контрактам на поставки газа в рубли — доклад по поручению должен быть сделан 31 марта. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро.