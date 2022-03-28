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Экономика

Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить в рублях

Ведомости

Российская сторона не будет поставлять газ недружественным странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — ответил Песков на вопрос, возможно ли, что Россия не будет поставлять газ.

По его словам, экспорт газа включает в себя поставки, оплату и подведение балансов — это «процесс, растянутый во времени». Ведомства и «Газпром» сейчас прорабатывают условия, а потом будут определены четкие временные рамки, когда оплата будет переведена в рубли. На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: «Будем решать вопросы по мере их поступления».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ подготовит технические условия для отказа от импорта нефти и угля из России в 2022 г. Песков в ответ заявил, что мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский, хотя тот является премиальным. Песков добавил, что выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с Востока, хотя нельзя исключать выпадения каких-то объемов поставок. «Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будут задействованы», — подчеркнул он.

23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. 28 марта Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» перевести платежи по контрактам на поставки газа в рубли — доклад по поручению должен быть сделан 31 марта. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. 

Ранее по теме: Путин поручил до 31 марта перевести платежи за экспорт газа в рубли

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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