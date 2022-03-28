Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить в рублях

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ подготовит технические условия для отказа от импорта нефти и угля из России в 2022 г. Песков в ответ заявил, что мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский, хотя тот является премиальным. Песков добавил, что выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с Востока, хотя нельзя исключать выпадения каких-то объемов поставок. «Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будут задействованы», — подчеркнул он.