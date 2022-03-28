В ОАЭ заявили, что нефтяные рынки не смогут обойтись без поставок из России

Запрет на поставки нефти из России также обсуждается в Евросоюзе, однако пока решение по этому вопросу не было принято из-за разногласий между членами ЕС. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Баррель заявил, что ЕС сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. При этом, по его словам, европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от российских углеводородов, но не запретить их импорт.