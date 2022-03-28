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Экономика

В ОАЭ заявили, что нефтяные рынки не смогут обойтись без поставок из России

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Нефтяные рынки нуждаются в поставках нефти из России, и другие производители не смогут их возместить. Об этом заявил на открывшемся в Дубае Глобальном энергетическом форуме министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По словам министра, Россия, добывающая около 10 млн баррелей нефти в сутки, является важным членом ОПЕК+. «И если оставить в стороне политику, эти объемы нужны сегодня, — приводит его слова Associated Press. — Если никто не захочет прийти и принести 10 млн баррелей, мы не видим, что кто-то может заменить Россию».

Аль-Мазруи также призвал членов сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ к единству. Он добавил, что ОАЭ пытаются нарастить добычу до 5 млн баррелей в сутки, однако это не означает, что страна планирует выйти из нефтяного альянса или принимать другие односторонние решения. В ближайшее время, напомнил он, пройдет очередное заседание министров стран — членов ОПЕК+, на котором будут обсуждаться объемы добычи на предстоящий период.

Глава национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Ахмед Аль-Джабер в понедельник предупредил, что нефтяные рынки могут столкнуться с дефицитом в краткосрочной перспективе из-за роста спроса в 2022 г. на 3 млн баррелей по сравнению с прошлым годом. Аль-Джабер назвал волатильность цен на нефть «структурной проблемой» и спрогнозировал, что спрос вернется к допандемийным показателям в IV квартале 2022 г.

На фоне продолжающейся с 24 февраля российской военной операции на Украине западные страны и компании стали обсуждать отказ от закупок российского топлива. США уже ввели эмбарго на импорт российских энергоносителей, в том числе сырой нефти, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада.

Запрет на поставки нефти из России также обсуждается в Евросоюзе, однако пока решение по этому вопросу не было принято из-за разногласий между членами ЕС. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Баррель заявил, что ЕС сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. При этом, по его словам, европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от российских углеводородов, но не запретить их импорт.

В правительстве РФ ожидают, что отказ от российских энергоресурсов может привести к коллапсу на газовых и нефтяных рынках, а цены на нефть могут достичь $300 за баррель в случае введения эмбарго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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