Постпред при ЕС оценил последствия отказа от поставок энергоносителей из РФ
Отказ от поставок энергоносителей из России стал бы «самоубийством» для Евросоюза, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что Европе придется перейти на расчеты за поставки российского газа в рублях, несмотря на обещание США поставить до 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в текущем году. «Максимум, что могут предложить США, <…> это 15 млрд кубометров сжиженного газа — это примерно десять процентов того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов — это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля», — отметил постпред.
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в недружественные страны. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Ряд стран, включая Германию и Италию, выступил против перехода в расчетах за газ на рубли. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) откажутся выполнять это требование, поскольку пересмотр валюты стал бы нарушением контрактов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа европейских стран соблюдать это требование бесплатно поставлять газ Россия не будет.
На этом фоне Евросоюз, который закупает около 45% природного газа в России, начал разрабатывать планы по снижению зависимости от российского ископаемого топлива. К концу текущего года ЕС планирует сократить спрос на российский газ на две трети, а к 2027 г. полностью отказаться от поставок углеводородов из страны.