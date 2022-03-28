Газета
Экономика

Постпред при ЕС оценил последствия отказа от поставок энергоносителей из РФ

Ведомости

Отказ от поставок энергоносителей из России стал бы «самоубийством» для Евросоюза, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Европе придется перейти на расчеты за поставки российского газа в рублях, несмотря на обещание США поставить до 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в текущем году. «Максимум, что могут предложить США, <…> это 15 млрд кубометров сжиженного газа — это примерно десять процентов того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов — это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля», — отметил постпред.

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в недружественные страны. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Ряд стран, включая Германию и Италию, выступил против перехода в расчетах за газ на рубли. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) откажутся выполнять это требование, поскольку пересмотр валюты стал бы нарушением контрактов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа европейских стран соблюдать это требование бесплатно поставлять газ Россия не будет.

На этом фоне Евросоюз, который закупает около 45% природного газа в России, начал разрабатывать планы по снижению зависимости от российского ископаемого топлива. К концу текущего года ЕС планирует сократить спрос на российский газ на две трети, а к 2027 г. полностью отказаться от поставок углеводородов из страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных