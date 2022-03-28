Постпред при ЕС оценил последствия отказа от поставок энергоносителей из РФ

Он добавил, что Европе придется перейти на расчеты за поставки российского газа в рублях, несмотря на обещание США поставить до 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в текущем году. «Максимум, что могут предложить США, <…> это 15 млрд кубометров сжиженного газа — это примерно десять процентов того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов — это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля», — отметил постпред.