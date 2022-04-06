WSJ: США ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». При этом Сбербанк избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах. Такие ограничения были введены в отношении пяти банков, включая ВТБ.