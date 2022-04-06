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WSJ: США ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Ведомости

США планируют ввести новые санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ограничения могут быть объявлены уже в среду, 6 апреля.

Сообщается, что американским гражданам и организациям запретят производить любые транзакции со Сбербанком. Детали санкций в отношении Альфа-банка не раскрываются. По данным WSJ, США также включат в санкционные списки двух дочерей президента РФ Владимира Путина.

Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». При этом Сбербанк избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах. Такие ограничения были введены в отношении пяти банков, включая ВТБ.

Альфа-банк вместе с РСХБ, МКБ и Газпромбанком попал под секторальные санкции: для них ограничено размещение новых акций, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

Как уточняет WSJ, первоначальные санкции США затронули банки, на которые в совокупности приходится 80% активов банковского сектора России. Однако менее строгие ограничения в отношении некоторых финансовых организаций оставили российским рынкам и экономике «способ связи с мировой финансовой системой».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге во вторник, что новый раунд санкций затронет российских должностных лиц и членов их семей, а также ряд финансовых институтов и госпредприятий. Кроме того, будет введен запрет на новые инвестиции в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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