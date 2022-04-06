WSJ: США ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США планируют ввести новые санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ограничения могут быть объявлены уже в среду, 6 апреля.
Сообщается, что американским гражданам и организациям запретят производить любые транзакции со Сбербанком. Детали санкций в отношении Альфа-банка не раскрываются. По данным WSJ, США также включат в санкционные списки двух дочерей президента РФ Владимира Путина.
Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». При этом Сбербанк избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах. Такие ограничения были введены в отношении пяти банков, включая ВТБ.
Как уточняет WSJ, первоначальные санкции США затронули банки, на которые в совокупности приходится 80% активов банковского сектора России. Однако менее строгие ограничения в отношении некоторых финансовых организаций оставили российским рынкам и экономике «способ связи с мировой финансовой системой».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге во вторник, что новый раунд санкций затронет российских должностных лиц и членов их семей, а также ряд финансовых институтов и госпредприятий. Кроме того, будет введен запрет на новые инвестиции в России.