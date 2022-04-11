Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта в России

«Это вопрос правительства. Собственно, это может быть такой технический, рукотворный дефолт, и об этом говорил министр [финансов РФ Антон] Силуанов», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать оценку S&P. «Объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны, такая реконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию. Я предлагаю ознакомиться с заявлениями Силуанова, именно об этом шла речь», — отметил представитель Кремля.