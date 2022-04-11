Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта в России
Объективные причины для дефолта отсутствуют, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, страна обладает всем необходимым для выполнения своих обязательств потенциалом, но дефолт может быть «техническим» и «рукотворным».
9 апреля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с С до SD, или «выборочный дефолт».
«Это вопрос правительства. Собственно, это может быть такой технический, рукотворный дефолт, и об этом говорил министр [финансов РФ Антон] Силуанов», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать оценку S&P. «Объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны, такая реконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию. Я предлагаю ознакомиться с заявлениями Силуанова, именно об этом шла речь», — отметил представитель Кремля.
11 апреля министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Известия» обвинил западные страны в попытке создания искусственного дефолта в России: они заблокировали валютные счета РФ, запретили проводить платежи для расчета с держателями еврооблигаций, чтобы Россия не могла оплатить долги. По его словам, Россия обратится в суд в случае попыток стран Запада объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Россия, как отметил министр, «предприняла все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты».
После начала спецоперации России на Украине страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, потому что иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.
При этом за два дня до этого минфин США запретил России использовать замороженные валютные счета для выплат по внешнему долгу и запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.