Bloomberg: объем морского экспорта нефти из России достиг максимума с начала года

Отмечается, что традиционные для российского нефтяного экспорта рынки Северо-Западной Европы отходят на второй план на фоне западных санкций: половина судов, которые загрузились нефтью в Приморске и Усть-Луге, либо направляются в Азию, либо не имеют конечных пунктов назначения. Большинство танкеров из второй группы направляются в Гибралтар или на Мальту. Это означает, что их целью может быть Азия или перевалка нефти на суда в Средиземном море.