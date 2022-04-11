Bloomberg: объем морского экспорта нефти из России достиг максимума с начала года
Поставки нефти из России за рубеж по морю в начале апреля достигли максимальных объемов с начала 2022 г., подсчитали аналитики Bloomberg на основе данных о поставках топлива из экспортных терминалов.
За первую неделю апреля этот показатель составил 3,95 млн баррелей в сутки — почти на четверть больше, чем неделей ранее. До этого максимальный объем морского экспорта российской нефти наблюдался с 18 по 25 февраля — 3,75 млн б/с. Поставки постепенно сокращались с момента начала военной операции на Украине и начали расти лишь в конце марта — начале апреля.
До начала боевых действий на Украине Россия была вторым крупнейшим экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Страна поставляла за рубеж почти 5 млн б/с с рыночной стоимостью более $500 млн. Часть этой нефти доставлялась на европейские и китайские НПЗ по трубопроводам, на поставки танкерами приходилось около 60% объемов.
Доходы России от морского экспорта своей нефти за первую неделю месяца также достигли максималного показателя с начала года — около $230 млн, следует из расчетов суммы, подлежащей уплате за каждый баррель.
В то же время наблюдаются признаки того, что трейдеры начинают работать над наращиванием поставок нефти в азиатские страны, где покупатели готовы купить российскую нефть со скидкой, пишут аналитики агентства.
Отмечается, что традиционные для российского нефтяного экспорта рынки Северо-Западной Европы отходят на второй план на фоне западных санкций: половина судов, которые загрузились нефтью в Приморске и Усть-Луге, либо направляются в Азию, либо не имеют конечных пунктов назначения. Большинство танкеров из второй группы направляются в Гибралтар или на Мальту. Это означает, что их целью может быть Азия или перевалка нефти на суда в Средиземном море.