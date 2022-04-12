Депутаты подготовили законопроект о внешнем управлении иностранных компаний

Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки (в этот вариант можно перейти из первого). При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в комиссию с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций. Только из второй версии внешнего управления можно перейти к ликвидации компании или к ее банкротству.