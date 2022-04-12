Депутаты подготовили законопроект о внешнем управлении иностранных компаний
Депутаты Госдумы доработали законопроект о «внешней администрации» в покинувших Россию иностранных компаниях, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, с большой долей вероятности его внесут в нижнюю палату уже во вторник, 12 апреля.
Отмечается, что итоговая версия документа оказалась умереннее изначально звучавших инициатив, в том числе предложения «Единой России» национализировать имущество ушедших зарубежных компаний.
Законопроект не выглядит как ориентированный на очень массовое применение, пишет «Коммерсантъ». Так, чтобы попасть под внешнее управление, компания, работавшая в России, должна иметь 25% под контролем лица из недружественного государства (не учитывая офшоры с российскими собственниками) и иметь «существенное значение» для обеспечения стабильности российской экономики.
Второе условие соблюдается, если компания производит товары первой необходимости (в т. ч. с госрегулируемыми ценами), контролирует крупную долю на локальном рынке, является градообразующим предприятием (обеспечивает 25% занятости в конкретном населенном пункте), является единственным поставщиком (в реестре госзакупок), включена в цепочку поставок значимых для России производств (т. е. подпадающих под это же регулирование).
Если компания соответствует этим критериям, внешнее управление может быть введено в следующих случаях:
руководство после 24 февраля оставило компанию, не передав полномочия;
компания заявила о прекращении деятельности «в отсутствие очевидных экономических оснований»;
персонал был сокращен более чем на треть;
объем продаж за квартал снизился более чем на треть по сравнению с показателями того же квартала предыдущего года;
компания угрожает своими действиями или бездействием другим предприятиям, попадающим под такое же регулирование.
Как утверждает издание, большинство иностранных компаний, сокративших ассортимент поставок в РФ и/или ограничивших новые инвестиции, практически находятся вне сферы этого регулирования.
Решение о введении внешнего управления будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, обращаться в нее с соответствующими инициативами смогут министерства или главы регионов. Иск по решению комиссии будет подавать Федеральная налоговая служба в арбитражный суд Москвы, который сможет блокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода за рубеж.
По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ, однако межведомственная комиссия сможет назначить на эту роль и другую российскую структуру.
Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки (в этот вариант можно перейти из первого). При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в комиссию с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций. Только из второй версии внешнего управления можно перейти к ликвидации компании или к ее банкротству.
Идею введения внешнего управления в уходящих из России компаниях в марте поддержал президент Владимир Путин. «Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно. <...> Нужно тогда, как предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал он.
По словам Путина, для реализации подобного механизма достаточно легальных рыночных инструментов и «никакого произвола здесь нет необходимости допускать». При этом президент подчеркнул, что Россия не собирается закрывать свой рынок для иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого хочет. Права инвесторов и других бизнесменов, решивших остаться в стране, должны быть защищены, добавил он.