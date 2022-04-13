Vitol Group планирует прекратить торговлю российской нефтью до конца года

Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. Газета El Pais сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что ЕС может ввести такие санкции, но дать возможность закупать российские энергоносители странам с большой зависимостью от них. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.