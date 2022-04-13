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Бизнес

Vitol Group планирует прекратить торговлю российской нефтью до конца года

Ведомости

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговать российской нефтью до конца 2022 г., сообщил Bloomberg. 

Представитель компании рассказал, что объемы продаж российской нефти во втором квартале значительно сократятся из-за уменьшения текущих контрактных обязательств. Компания планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России к концу 2022 г. Также компания не будет заключать новых сделок по российским энергоносителям. 

Vitol Group заявила о прекращении торговли российской нефтью после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского обратился к компании и другим организациям с просьбой прекратить деловые отношения с российской добывающей отраслью, чтобы перекрыть денежный поток, помогающий финансировать спецоперацию на Украине, отметило издание. 

Ранее BP, Shell и Exxon Mobil объявили о прекращении работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями. На фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России, цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. Газета El Pais сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что ЕС может ввести такие санкции, но дать возможность закупать российские энергоносители странам с большой зависимостью от них. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.

Ранее по теме: Потери Shell от ухода из России превысят $4 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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