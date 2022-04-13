Vitol Group планирует прекратить торговлю российской нефтью до конца года
Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговать российской нефтью до конца 2022 г., сообщил Bloomberg.
Представитель компании рассказал, что объемы продаж российской нефти во втором квартале значительно сократятся из-за уменьшения текущих контрактных обязательств. Компания планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России к концу 2022 г. Также компания не будет заключать новых сделок по российским энергоносителям.
Vitol Group заявила о прекращении торговли российской нефтью после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского обратился к компании и другим организациям с просьбой прекратить деловые отношения с российской добывающей отраслью, чтобы перекрыть денежный поток, помогающий финансировать спецоперацию на Украине, отметило издание.
Ранее BP, Shell и Exxon Mobil объявили о прекращении работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями. На фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России, цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель.
Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. Газета El Pais сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что ЕС может ввести такие санкции, но дать возможность закупать российские энергоносители странам с большой зависимостью от них. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.