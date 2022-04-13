Минпромторг предупредил о риске дефицита литиевого сырья

«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — подчеркнул Демидов (цитата по «Интерфаксу»).