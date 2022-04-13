Минпромторг предупредил о риске дефицита литиевого сырья
Минпромторг увидел риск нехватки литиевого сырья в России из-за приостановки его отгрузок из Чили и Аргентины, заявил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов в ходе круглого стола в Совфеде.
Он пояснил, что Россия не добывает литиевое сырье — оно поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Боливии и Китая. Отгрузки сырья из первых двух стран приостановлены, в Китае его не хватает, поэтому поставки сейчас возможны только из Боливии.
«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — подчеркнул Демидов (цитата по «Интерфаксу»).
В России нет промышленной добычи лития. Его переработкой занимаются Химико-металлургический завод в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в «Росатом») и «ТД Халмек» в Тульской области. В ноябре 2021 г. структура «Росатома» (Uranium One Holding N.V.) заключила соглашение с канадской Alpha Lithium Corporation (ALC) о создании СП для разработки литиевого месторождения Tolillar в Аргентине. Uranium One купит до 50% в проекте канадской Alpha Lithium.