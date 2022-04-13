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Минпромторг предупредил о риске дефицита литиевого сырья

Ведомости

Минпромторг увидел риск нехватки литиевого сырья в России из-за приостановки его отгрузок из Чили и Аргентины, заявил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов в ходе круглого стола в Совфеде.

Он пояснил, что Россия не добывает литиевое сырье — оно поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Боливии и Китая. Отгрузки сырья из первых двух стран приостановлены, в Китае его не хватает, поэтому поставки сейчас возможны только из Боливии.

«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — подчеркнул Демидов (цитата по «Интерфаксу»).

В России нет промышленной добычи лития. Его переработкой занимаются Химико-металлургический завод в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в «Росатом») и «ТД Халмек» в Тульской области. В ноябре 2021 г. структура «Росатома» (Uranium One Holding N.V.) заключила соглашение с канадской Alpha Lithium Corporation (ALC) о создании СП для разработки литиевого месторождения Tolillar в Аргентине. Uranium One купит до 50% в проекте канадской Alpha Lithium.

Ранее по теме: Структура «Росатома» планирует добывать литий в Аргентине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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