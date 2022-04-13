Газета
Экономика

Кудрин спрогнозировал падение уровня жизни в России в 2022 году

Ведомости

Уровень жизни россиян в 2022 г. может снизиться на фоне снижения ВВП, роста безработицы и уменьшения доходов населения, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Конечно, когда экономика снижает свой ВВП, увеличивается безработица, конечно, уменьшаются доходы населения. Поэтому я ожидаю снижения уровня жизни в этом году. Не буду сейчас говорить цифры, мы все сейчас находимся в очень большой неопределенности», — заявил Кудрин (цитата по ТАСС).

ВВП России, по словам председателя Счетной палаты, по итогам этого года снизится примерно на 10%, а инфляция по итогам года может составить 17-20%. По мнению Кудрина, экономике России понадобится два года на перестройку, если антироссийские санкции останутся на нынешнем уровне. 

ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, согласно которому инфляция по итогам года может составить 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. В марте инфляция ускорилась в годовом выражении до 16,69%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%.  Больше всего подорожали лук репчатый – на 50,1%, сахар — на 44%, капуста белокочанная – на 39,8%, бананы – на 31,5%, морковь – на 29,5% и помидоры свежие – на 27,4%.

30 марта Росстат сообщил, что в феврале 2022 г. уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 4,1%, или 3,1 млн человек. По данным Роструда, к концу февраля 2022 г. 0,8 млн россиян состояли на учете в органах службы занятости. 0,7 млн человек имели статус безработного, а 0,5 млн получали пособие по безработице.

Ранее по теме: Headhunter спрогнозировал рост безработицы в России до уровня 2009 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных