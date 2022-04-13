Кудрин спрогнозировал падение уровня жизни в России в 2022 году
Уровень жизни россиян в 2022 г. может снизиться на фоне снижения ВВП, роста безработицы и уменьшения доходов населения, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Конечно, когда экономика снижает свой ВВП, увеличивается безработица, конечно, уменьшаются доходы населения. Поэтому я ожидаю снижения уровня жизни в этом году. Не буду сейчас говорить цифры, мы все сейчас находимся в очень большой неопределенности», — заявил Кудрин (цитата по ТАСС).
ВВП России, по словам председателя Счетной палаты, по итогам этого года снизится примерно на 10%, а инфляция по итогам года может составить 17-20%. По мнению Кудрина, экономике России понадобится два года на перестройку, если антироссийские санкции останутся на нынешнем уровне.
ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, согласно которому инфляция по итогам года может составить 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. В марте инфляция ускорилась в годовом выражении до 16,69%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%. Больше всего подорожали лук репчатый – на 50,1%, сахар — на 44%, капуста белокочанная – на 39,8%, бананы – на 31,5%, морковь – на 29,5% и помидоры свежие – на 27,4%.
30 марта Росстат сообщил, что в феврале 2022 г. уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 4,1%, или 3,1 млн человек. По данным Роструда, к концу февраля 2022 г. 0,8 млн россиян состояли на учете в органах службы занятости. 0,7 млн человек имели статус безработного, а 0,5 млн получали пособие по безработице.