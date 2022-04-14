NYT: ЕС планирует поэтапный запрет на импорт нефти из России
Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, который позволит входящим в сообщество государствам со временем договориться с другими поставщиками, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в ЕС.
По информации издания, обсуждение этого шага будет отложено до окончания второго тура президентских выборов во Франции, который запланирован на 24 апреля. Собеседники газеты считают, что такая отсрочка принята для того, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае утверждения этой меры роста цен не предпочел кандидатуру лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен действующему президенту Эммануэлю Макрону.
«Сроки так же важны, как и детали запрета. Это «балансирование на грани», необходимое для того, чтобы убедить все 27 стран-членов согласиться на ранее немыслимый шаг», — отмечает NYT. Дипломаты, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили, что ЕС может не дождаться эскалации конфликта вокруг Украины, чтобы воплотить этот план в действие. Однако они отметили, что в организации есть члены, которые не готовы к экономическим последствиям запрета на импорт российской нефти.
ЕС пока не вводил запрет на импорт российской нефти, поскольку некоторые страны, такие как Германия, сильно зависят от энергоресурсов из России. Газета El Pais сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что ЕС может ввести такие санкции, но дать возможность закупать российские энергоносители странам с большой зависимостью от них. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.
Reuters ранее сообщил, что крупные международные сырьевые трейдеры планируют сократить закупки нефти и нефтепродуктов с 15 мая у российских компаний с госучастием. Ожидается, что это поможет избежать нарушения санкций. «Роснефть» и «Газпромнефть» в числе других государственных компаний в середине марта попали под ограничения, которые запрещают проводить с ними сделки в юрисдикции Евросоюза. Исключение сделано для транзакций, которые «строго необходимы» для обеспечения энергобезопасности ЕС.