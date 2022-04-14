NYT: ЕС планирует поэтапный запрет на импорт нефти из России

«Сроки так же важны, как и детали запрета. Это «балансирование на грани», необходимое для того, чтобы убедить все 27 стран-членов согласиться на ранее немыслимый шаг», — отмечает NYT. Дипломаты, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили, что ЕС может не дождаться эскалации конфликта вокруг Украины, чтобы воплотить этот план в действие. Однако они отметили, что в организации есть члены, которые не готовы к экономическим последствиям запрета на импорт российской нефти.