JPMorgan: быстрый отказ ЕС от нефти из России разгонит цены до $185 за баррель

Быстрый отказ Евросоюза от поставок российской нефти может привести к тому, что рынок лишится примерно 4 млн баррелей в сутки, вследствие чего нефть марки Brent подорожает на 65% до $185 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование JPMorgan.