JPMorgan: быстрый отказ ЕС от нефти из России разгонит цены до $185 за баррель
Быстрый отказ Евросоюза от поставок российской нефти может привести к тому, что рынок лишится примерно 4 млн баррелей в сутки, вследствие чего нефть марки Brent подорожает на 65% до $185 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование JPMorgan.
В то же время, по словам аналитиков банка, поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев, аналогичный подходу, используемому в отношении поставок российского угля, может быть осуществлен без существенного воздействия на цены.
По состоянию на 18:33 мск цена июньского фьючерса нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE составила $107,8 за баррель.
О том, что Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций кроме ограничений в отношении крупных российских банков, включая Сбербанк, рассматривает «энергетические» вопросы, заявила 17 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала о неких разрабатываемых «умных механизмах», которые позволили бы включить эмбарго на нефть в следующий пакет санкций.
Тогда же премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera заявил, что идея введения потолка цен на российские энергоресурсы будет обсуждаться на следующем Совете ЕС и вполне может оказаться «оружием, которое можно использовать». «Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день», – сказал Драги.