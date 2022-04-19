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Экономика

JPMorgan: быстрый отказ ЕС от нефти из России разгонит цены до $185 за баррель

Ведомости

Быстрый отказ Евросоюза от поставок российской нефти может привести к тому, что рынок лишится примерно 4 млн баррелей в сутки, вследствие чего нефть марки Brent подорожает на 65% до $185 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование JPMorgan.

В то же время, по словам аналитиков банка, поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев, аналогичный подходу, используемому в отношении поставок российского угля, может быть осуществлен без существенного воздействия на цены.

По состоянию на 18:33 мск цена июньского фьючерса нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE составила $107,8 за баррель.

О том, что Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций кроме ограничений в отношении крупных российских банков, включая Сбербанк, рассматривает «энергетические» вопросы, заявила 17 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала о неких разрабатываемых «умных механизмах», которые позволили бы включить эмбарго на нефть в следующий пакет санкций.

Тогда же премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera заявил, что идея введения потолка цен на российские энергоресурсы будет обсуждаться на следующем Совете ЕС и вполне может оказаться «оружием, которое можно использовать». «Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день», – сказал Драги.

Ранее по теме: Еврочиновники обсуждают шестой пакет антироссийских санкций
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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