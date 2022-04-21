Набиуллина заявила о возможности тратить ФНБ даже при заморозке резервов

«Несмотря на то что часть резервов заморожена, мы будем передавать деньги правительству в рамках трат ими из ФНБ. Просто мы не можем зеркалировать это, как было раньше, на валютном рынке, мы не сможем продавать валюту. Но у нас здесь есть инструмент ограничения по движению капитала. Поэтому объем ресурсов, который правительство может направить в экономику, не будет зависеть от того, заморожены или не заморожены резервы. И, насколько я знаю, правительство предполагает осуществлять такие расходы», — сказала Набиуллина.