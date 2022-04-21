Набиуллина заявила о возможности тратить ФНБ даже при заморозке резервов
Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут доступны для использования даже при заморозке золотовалютных резервов за рубежом, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Трансляция велась на сайте Госдумы.
«Несмотря на то что часть резервов заморожена, мы будем передавать деньги правительству в рамках трат ими из ФНБ. Просто мы не можем зеркалировать это, как было раньше, на валютном рынке, мы не сможем продавать валюту. Но у нас здесь есть инструмент ограничения по движению капитала. Поэтому объем ресурсов, который правительство может направить в экономику, не будет зависеть от того, заморожены или не заморожены резервы. И, насколько я знаю, правительство предполагает осуществлять такие расходы», — сказала Набиуллина.
После введения антироссийских санкций недружественными странами примерно половина золотовалютных резервов ЦБ (более $300 млрд), хранящаяся на счетах иностранных организаций, была заморожена. Набиуллина называла заморозку резервов беспрецедентной и анонсировала подготовку судебных исков.
Под заморозку также попали средства ФНБ. Согласно бюджетному правилу, ФНБ продает валюту Минфину при ценах на нефть выше 40$ за баррель по курсу 2017 года и покупает валюту Минфина при ценах выше этого уровня. Банк России выступает агентом Минфина и может предоставлять министерству валюту из своих резервов.
Впервые подобная сделка прошла в 2020 году, когда во время падения курса рубля ЦБ предоставил Минфину валюту из своих резервов. Остановка операций по использованию средств из ФНБ произошла в 2022 году, после начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ.