В ВТБ ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 15% на ближайшем заседании

После начала военной операции на Украине Банк России резко повысил ключевую ставку с с 9,5% до рекордных 20%. Однако на апрельском внеочередном заседании ЦБ опустил ставку до 17% годовых: изменились темпы роста потребительских цен, а также риски спада экономической активности и влияния ситуации на финансовый сектор, пояснял регулятор. О возможности снизить ключевую ставку 20 апреля говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ставка будет двигаться в соответствии с «траекторией достаточной привлекательности вкладов для россиян», а ставки в 7-7,5% годовых регулятор готов опустить при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Такого показателя ЦБ ожидает в 2024 г, следует из годового отчета регулятора за 2021 г.