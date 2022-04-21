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Экономика

В ВТБ ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 15% на ближайшем заседании

Ведомости

Банк России может снизить ключевую ставку на 2 п.п — до 15% на ближайшем заседании, которое запланировано на 29 апреля, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с состоятельными клиентами банка. По его словам, к концу года ставка может быть снижена до 12-13%, пишет ТАСС.

«В следующую пятницу мы ожидаем, что еще может снизить на пару процентов, до 15%. Центральный банк, он будет все-таки снижать ставку, мы ожидаем, что к концу года 12-13% будет», — сказал Костин.

О такой возможности упоминала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», — сказала она сегодня во время выступления в Госдуме.

После начала военной операции на Украине Банк России резко повысил ключевую ставку с с 9,5% до рекордных 20%. Однако на апрельском внеочередном заседании ЦБ опустил ставку до 17% годовых: изменились темпы роста потребительских цен, а также риски спада экономической активности и влияния ситуации на финансовый сектор, пояснял регулятор. О возможности снизить ключевую ставку 20 апреля говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ставка будет двигаться в соответствии с «траекторией достаточной привлекательности вкладов для россиян», а ставки в 7-7,5% годовых регулятор готов опустить при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Такого показателя ЦБ ожидает в 2024 г, следует из годового отчета регулятора за 2021 г.

Месячная инфляция за март 2022 года превысила февральские значения в семь раз, составив 7,61% — это рекордное значение месячной инфляции с 1999 года. Годовой уровень инфляции вырос на 7,54 п. п до 16,69%. Цены росли почти в пять раз быстрее в первые семь дней после начала спецоперации, достигнув 2,22%, однако в начале апреля недельный рост цен замедлился до 0,66%. Уровень инфляции по итогам текущего года составит 20%, следует из макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 году Банк России ожидает стабилизации темпов роста цен. Инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных