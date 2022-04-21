В ВТБ ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 15% на ближайшем заседании
«В следующую пятницу мы ожидаем, что еще может снизить на пару процентов, до 15%. Центральный банк, он будет все-таки снижать ставку, мы ожидаем, что к концу года 12-13% будет», — сказал Костин.
О такой возможности упоминала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», — сказала она сегодня во время выступления в Госдуме.
После начала военной операции на Украине Банк России резко повысил ключевую ставку с с 9,5% до рекордных 20%. Однако на апрельском внеочередном заседании ЦБ опустил ставку до 17% годовых: изменились темпы роста потребительских цен, а также риски спада экономической активности и влияния ситуации на финансовый сектор, пояснял регулятор. О возможности снизить ключевую ставку 20 апреля говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ставка будет двигаться в соответствии с «траекторией достаточной привлекательности вкладов для россиян», а ставки в 7-7,5% годовых регулятор готов опустить при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Такого показателя ЦБ ожидает в 2024 г, следует из годового отчета регулятора за 2021 г.
Месячная инфляция за март 2022 года превысила февральские значения в семь раз, составив 7,61% — это рекордное значение месячной инфляции с 1999 года. Годовой уровень инфляции вырос на 7,54 п. п до 16,69%. Цены росли почти в пять раз быстрее в первые семь дней после начала спецоперации, достигнув 2,22%, однако в начале апреля недельный рост цен замедлился до 0,66%. Уровень инфляции по итогам текущего года составит 20%, следует из макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 году Банк России ожидает стабилизации темпов роста цен. Инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%.