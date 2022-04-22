Газета
Экономика

Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля

Ведомости

Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля на фоне нехватки этого продукта внутри страны, сообщает агентство Reuters. О принятии этого решения объявил президент Индонезии Джоко Видодо.

По его словам, запрет на экспорт необходим, чтобы обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране. Глава государства пообещал следить за реализацией принимаемых мер и реагировать по мере необходимости.

Президент торговой организации Solvent Extractors Association of India (SEA) Атул Чатурведи считает, что этот шаг нанесет ущерб не только Индии, которая является крупнейшим покупателем пальмового масла, но и всему миру, потому что этот продукт является одним из самых потребляемых.

Мировые цены на пальмовое масло выросли до исторических максимумов в текущем году на фоне увеличения спроса. Помимо этого в январе Индонезия уже вводила ограничение на экспорт продукта, оно было отменено в марте. В том году ситуацию также усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.

Как пишет агентство Bloomberg, индонезийское правительство также столкнулось с ростом цен на несколько категорий продуктов питания. Регулирование цен на продовольствие является ключевым приоритетом для Видодо, особенно в связи с тем, что страна, в которой проживает самое большое в мире мусульманское население, приближается к празднику Ид аль-Фитр, который обычно отмечается торжествами и ростом спроса на продукты питания, указали эксперты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных