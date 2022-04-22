Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля

Мировые цены на пальмовое масло выросли до исторических максимумов в текущем году на фоне увеличения спроса. Помимо этого в январе Индонезия уже вводила ограничение на экспорт продукта, оно было отменено в марте. В том году ситуацию также усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.