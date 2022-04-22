Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля
Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля на фоне нехватки этого продукта внутри страны, сообщает агентство Reuters. О принятии этого решения объявил президент Индонезии Джоко Видодо.
По его словам, запрет на экспорт необходим, чтобы обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране. Глава государства пообещал следить за реализацией принимаемых мер и реагировать по мере необходимости.
Президент торговой организации Solvent Extractors Association of India (SEA) Атул Чатурведи считает, что этот шаг нанесет ущерб не только Индии, которая является крупнейшим покупателем пальмового масла, но и всему миру, потому что этот продукт является одним из самых потребляемых.
Мировые цены на пальмовое масло выросли до исторических максимумов в текущем году на фоне увеличения спроса. Помимо этого в январе Индонезия уже вводила ограничение на экспорт продукта, оно было отменено в марте. В том году ситуацию также усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.
Как пишет агентство Bloomberg, индонезийское правительство также столкнулось с ростом цен на несколько категорий продуктов питания. Регулирование цен на продовольствие является ключевым приоритетом для Видодо, особенно в связи с тем, что страна, в которой проживает самое большое в мире мусульманское население, приближается к празднику Ид аль-Фитр, который обычно отмечается торжествами и ростом спроса на продукты питания, указали эксперты.