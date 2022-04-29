Bloomberg узнал о предложении Россией «двойной» схемы платежей за экспорт Индии

О том, что Россия и Индия ведут переговоры о возможной оплате поставок нефти, оружия и других товаров в рупиях и рублях через СПФС, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал еще в конце марта. По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Еще раньше, в середине прошлого месяца, Индия, как сообщали Reuters и индийское издание Mint со ссылкой на источники, допускала возможность покупки нефти с расчетом в рупиях и даже рублях с возможностью введения плавающего обменного курса.