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Экономика

Bloomberg узнал о предложении Россией «двойной» схемы платежей за экспорт Индии

Ведомости

Россия предложила Индии платить за российские энергоносители по двойной схеме: за нефть — в долларах или евро, за все остальные товары — в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, схема обсуждалась на прошлой неделе индийской стороной и представителями российских Центробанка, Сбербанка и Минфина. Однако окончательного решения по этой схеме еще нет. Сейчас торговый дефицит Индии с Россией составляет $5,5 млрд, включая импорт нефти и нефтепродуктов на сумму более $3 млрд. Индия также хочет увеличить поставки в Россию еще на $2 млрд, чтобы сократить торговый дисбаланс.

О том, что Россия и Индия ведут переговоры о возможной оплате поставок нефти, оружия и других товаров в рупиях и рублях через СПФС, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал еще в конце марта. По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Еще раньше, в середине прошлого месяца, Индия, как сообщали Reuters и индийское издание Mint со ссылкой на источники, допускала возможность покупки нефти с расчетом в рупиях и даже рублях с возможностью введения плавающего обменного курса.

Индия воздерживается от ограничений торговли с Россией, несмотря на призывы Евросоюза, который уже ввел торговые санкции в отношении Москвы из-за боевых действий на Украине. Однако из-за опасений судоходных компаний репутационных рисков при доставке российской нефти с Дальнего Востока, как сообщал со ссылкой на источники Reuters 27 апреля, с транспортировкой сырья из России в Индию уже наблюдаются проблемы. Однако, с другой стороны, 28 апреля это же агентство узнало, что министерство нефти Индии попросило ряд индийских государственных энергетических госкомпаний рассмотреть возможность приобрести долю BP в «Роснефти» и долю американской ExxonMobile в «Сахалине-1». Компании хотят приобрести доли по заниженной цене из-за высоких рисков, по этой же причине они пока опасаются от принятия окончательных решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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