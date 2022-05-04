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Экономика

Котяков сообщил об отсутствии роста безработицы в России

Ведомости

Около 3,1 млн трудоспособных россиян в настоящее время официально являются безработными, однако показатель не растет, а ситуация на рынке труда остается стабильной, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Как Вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Порядка 3,1 млн безработных граждан – мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет», — заявил Котяков.

По его словам, около 98 000 работников в России находятся в простое, а 110 000 — в формате неполной занятости. Еще около 675 000 россиян зарегистрированы как безработные и находятся на учете в центрах занятости.

Котяков рассказал, что власти запустили программу компенсации для работодателя загрузки его сотрудников на несколько рабочих дней, если компания планирует сократить количество рабочего времени в связи с сокращением объема работ. С помощью такой субсидии работодатель может привлекать сотрудников к непрофильной работе. Например, «АвтоВАЗ» переформатирует некоторые цеха и переносит станки, поэтому компания активно пользуется такой возможностью, отметил министр.

Также власти разрешили работодателям переводить сотрудников с их согласия из одной компании в другую и заключить с ней временный договор. «При этом у человека четко создается понимание и ощущение того, что его основное место работы никуда не делось. То есть когда предприятие восстановит свои производственные возможности, то человек сможет вернуться», — пояснил Котяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных