Котяков сообщил об отсутствии роста безработицы в России

Также власти разрешили работодателям переводить сотрудников с их согласия из одной компании в другую и заключить с ней временный договор. «При этом у человека четко создается понимание и ощущение того, что его основное место работы никуда не делось. То есть когда предприятие восстановит свои производственные возможности, то человек сможет вернуться», — пояснил Котяков.