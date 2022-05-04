Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения корпоративных обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля. Ограничения указа распространяются на распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.
«В случае принятия решения о распределении прибыли резидентов ее выплата иностранным кредиторам осуществляется в соответствии с пунктами 2–9 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», — сообщается в документе.
После начала военной операции на Украине и последовавших санкций со стороны Запада власти приняли ряд мер поддержки экономики и финансовой стабильности России. Одной из наиболее существенных мер стала заморозка золотовалютных резервов Банка России, в связи с чем российские компании-заемщики не могли расплатиться с иностранными кредиторами за еврооблигации. 5 марта Путин подписал указ, согласно которому долги перед резидентами недружественных стран должны быть выплачены в рублях. Для этого иностранцы должны открыть специальный счет типа С в российском банке.