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Экономика

Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения корпоративных обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля. Ограничения указа распространяются на распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

«В случае принятия решения о распределении прибыли резидентов ее выплата иностранным кредиторам осуществляется в соответствии с пунктами 2–9 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», — сообщается в документе.

После начала военной операции на Украине и последовавших санкций со стороны Запада власти приняли ряд мер поддержки экономики и финансовой стабильности России. Одной из наиболее существенных мер стала заморозка золотовалютных резервов Банка России, в связи с чем российские компании-заемщики не могли расплатиться с иностранными кредиторами за еврооблигации. 5 марта Путин подписал указ, согласно которому долги перед резидентами недружественных стран должны быть выплачены в рублях. Для этого иностранцы должны открыть специальный счет типа С в российском банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных