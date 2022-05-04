Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

После начала военной операции на Украине и последовавших санкций со стороны Запада власти приняли ряд мер поддержки экономики и финансовой стабильности России. Одной из наиболее существенных мер стала заморозка золотовалютных резервов Банка России, в связи с чем российские компании-заемщики не могли расплатиться с иностранными кредиторами за еврооблигации. 5 марта Путин подписал указ, согласно которому долги перед резидентами недружественных стран должны быть выплачены в рублях. Для этого иностранцы должны открыть специальный счет типа С в российском банке.