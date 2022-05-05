Минэкономики создаст платформу по «моделированию» экономического развития
Минэкономики заказало создание государственной информационной платформы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе мониторинга эффективности реализованных субсидий и мер поддержки. На проработку и внедрение системы потратят почти 270 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие в тендере Минэкономики принимало до 4 мая.
Задача системы, как объясняет Минэкономразвития, — оптимизация ряда этапов работы с информацией. Платформа будет доступна для сотрудников министерства, других органов власти, физических и юридических лиц. Как уточняло Минэкономики РБК, в системе «предусмотрена публичная часть, в которой будут содержаться информационно-аналитические материалы о состоянии отраслей экономики, социально-экономические показатели».
Структура информационной платформы, согласно документам, будет состоять из нескольких подсистем с различным функционалом и предназначением. Среди них:
- подсистема «Пульс отрасли»; она будет заниматься оперативным анализом состояния отраслей экономики;
Ключевой целью создания ГИС «Экономика» является не столько сбор новых данных, сколько упорядочивание в рамках единого пространства ранее собранных и сформированной на их основе аналитики, сказал РБК руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — объяснил он.