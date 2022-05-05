Минэкономики создаст платформу по «моделированию» экономического развития

Ключевой целью создания ГИС «Экономика» является не столько сбор новых данных, сколько упорядочивание в рамках единого пространства ранее собранных и сформированной на их основе аналитики, сказал РБК руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — объяснил он.