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Экономика

Минэкономики создаст платформу по «моделированию» экономического развития

Ведомости

Минэкономики заказало создание государственной информационной платформы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе мониторинга эффективности реализованных субсидий и мер поддержки. На проработку и внедрение системы потратят почти 270 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие в тендере Минэкономики принимало до 4 мая.

Задача системы, как объясняет Минэкономразвития, — оптимизация ряда этапов работы с информацией. Платформа будет доступна для сотрудников министерства, других органов власти, физических и юридических лиц. Как уточняло Минэкономики РБК, в системе «предусмотрена публичная часть, в которой будут содержаться информационно-аналитические материалы о состоянии отраслей экономики, социально-экономические показатели».

Структура информационной платформы, согласно документам, будет состоять из нескольких подсистем с различным функционалом и предназначением. Среди них:

  • подсистема «Пульс отрасли»; она будет заниматься оперативным анализом состояния отраслей экономики;

  • подсистема «Цифровая библиотека» будет хранить информационно-аналитические материалы, разработанные сотрудниками Минэкономразвития;

  • подсистема «Аналитики и моделирования» будет предназначена для сценарного моделирования, прогнозирования и многомерного анализа данных;

  • подсистема «Господдержки инновационной деятельности» будет анализировать данные о получивших господдержку технологических предринимателях и эффективность политики государства в области инноваций.

    • Ключевой целью создания ГИС «Экономика» является не столько сбор новых данных, сколько упорядочивание в рамках единого пространства ранее собранных и сформированной на их основе аналитики, сказал РБК руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — объяснил он.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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