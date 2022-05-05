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Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ упала до 13%

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Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков России по объему вкладов физлиц в рублях опустилась на более 2 п. п., с 15,03 до 13% во второй декаде апреля, следует из данных Банка России.

Своего рекордного показателя за всю историю измерений средняя ставка по депозитам достигала в первой декаде марта, составив 20,51%. ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию и курс рубля. Размер ключевой ставки определяет уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов.

После начала специальной военной операции на Украине банки столкнулись с сильным дефицитом ликвидности. Население массово забирало средства с депозитов в банках на фоне резкого снижения курса рубля и новостей об отключении российских банков от системы SWIFT в рамках санкций. 25 февраля объем наличных денег в обращении в России достиг рекордной суммы за все время наблюдений (с 2011 г.) – 1,39 трлн руб., следует из статистики ЦБ (она отражает весь объем наличных денег, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков). Тогда банки массово повысили депозитные ставки вслед за ростом ключевой ставки, чтобы привлечь ликвидность.

После ряда мер ЦБ по обеспечению финансовой и экономической стабильности, включая ужесточение валютного и капитального контроля, регулятор приступил к планомерному снижению ключевой ставки. На заседании 29 апреля совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Основным аргументом в пользу смягчения политики регулятор назвал замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это произошло «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных