Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ упала до 13%
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков России по объему вкладов физлиц в рублях опустилась на более 2 п. п., с 15,03 до 13% во второй декаде апреля, следует из данных Банка России.
Своего рекордного показателя за всю историю измерений средняя ставка по депозитам достигала в первой декаде марта, составив 20,51%. ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию и курс рубля. Размер ключевой ставки определяет уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов.
После начала специальной военной операции на Украине банки столкнулись с сильным дефицитом ликвидности. Население массово забирало средства с депозитов в банках на фоне резкого снижения курса рубля и новостей об отключении российских банков от системы SWIFT в рамках санкций. 25 февраля объем наличных денег в обращении в России достиг рекордной суммы за все время наблюдений (с 2011 г.) – 1,39 трлн руб., следует из статистики ЦБ (она отражает весь объем наличных денег, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков). Тогда банки массово повысили депозитные ставки вслед за ростом ключевой ставки, чтобы привлечь ликвидность.
После ряда мер ЦБ по обеспечению финансовой и экономической стабильности, включая ужесточение валютного и капитального контроля, регулятор приступил к планомерному снижению ключевой ставки. На заседании 29 апреля совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Основным аргументом в пользу смягчения политики регулятор назвал замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это произошло «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности».