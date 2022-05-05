Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ упала до 13%

После начала специальной военной операции на Украине банки столкнулись с сильным дефицитом ликвидности. Население массово забирало средства с депозитов в банках на фоне резкого снижения курса рубля и новостей об отключении российских банков от системы SWIFT в рамках санкций. 25 февраля объем наличных денег в обращении в России достиг рекордной суммы за все время наблюдений (с 2011 г.) – 1,39 трлн руб., следует из статистики ЦБ (она отражает весь объем наличных денег, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков). Тогда банки массово повысили депозитные ставки вслед за ростом ключевой ставки, чтобы привлечь ликвидность.