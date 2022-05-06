Россия и Индия могут возродить «бумажные аккредитивы» для торговли
Россия предложила Индии возродить практику использования «бумажных аккредитивов», чтобы увеличить экспорт из Индии через механизм государственного долга в рупиях, сообщил The Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Такой механизм создает специальное «окно» для погашения суверенного долга Индии, которое дает 9-10%-ную скидку на обменный курс для российских импортеров.
«Если предложение будет принято, экспорт в Россию, вероятно, резко возрастет. Банк России и Резервный банк Индии (ЦБ Индии) изучают, как сделать это работоспособным и при этом соблюдать международные санкции», — пишет издание.
Один из источников The Economic Times также сказал, что представители центробанков встречались дважды и продолжают переговоры, хотя финальное решение еще не принято. Оба центральных банка не ответили на запросы, говорится в материале издания.
Российские представители представили альбом подписей российских банков и высокопоставленных лиц - ключевой документ, который помогает подтвердить подлинность практики бумажных аккредитивов в ЦБ Индии, сообщили источники изданию.
«Если практика физических или бумажных аккредитивов будет возрождена и принята Резервным банком Индии в ближайшее время, это поддержит механизм государственного кредитного долга в рупиях, который, в свою очередь, обладает огромным потенциалом для индийских экспортеров, особенно после глобальных экономических санкций против Москвы», — сказал директор Girnar Food & Beverages Сачин Бхансали.
Ранее Россия предлагала Индии платить за российские энергоносители по двойной схеме: за нефть — в долларах или евро, за все остальные товары — в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Индия продолжает поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на призывы Евросоюза, который уже ввел торговые санкции в отношении Москвы из-за военной спецоперации на Украине.