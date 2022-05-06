Россия и Индия могут возродить «бумажные аккредитивы» для торговли

«Если практика физических или бумажных аккредитивов будет возрождена и принята Резервным банком Индии в ближайшее время, это поддержит механизм государственного кредитного долга в рупиях, который, в свою очередь, обладает огромным потенциалом для индийских экспортеров, особенно после глобальных экономических санкций против Москвы», — сказал директор Girnar Food & Beverages Сачин Бхансали.