Reuters: газовая компания VNG будет оплачивать российский газ через Газпромбанк

Компания не ответила на последующие письменные вопросы с просьбой уточнить, открыла ли она два счета в Газпромбанке, один - для платежей в евро и один - для конвертации в рубли. VNG, контрольный пакет акций которой принадлежит немецкому энергоконцерну EnBW, заявила, что принимает все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством о санкциях, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в Германии, отметили в агентстве.