Reuters: газовая компания VNG будет оплачивать российский газ через Газпромбанк
Немецкая газовая компания VNG планирует переводить платежи в евро в Газпромбанк для оплаты за российский газ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление компании.
«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — говорится в заявлении. В компании ожидают, что конвертация в рубли не вызовет затруднений, потому что открытие счета прошло «совершенно гладко».
Компания не ответила на последующие письменные вопросы с просьбой уточнить, открыла ли она два счета в Газпромбанке, один - для платежей в евро и один - для конвертации в рубли. VNG, контрольный пакет акций которой принадлежит немецкому энергоконцерну EnBW, заявила, что принимает все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством о санкциях, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в Германии, отметили в агентстве.
27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готовится к прекращению поставок газа из России. Это заявление было сделано на фоне приостановки прямых поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплатить топливо в рублях. «Газпром» позже заявил, что Польша все же получает российский газ по виртуальному реверсу через другие страны. При этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн отметил, что страны ЕС не готовы к введению запрета на поставки российского газа.
Еврокомиссия также признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций. Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию». В дополнение к тому, что он создает возможность обойти санкции против российских ЦБ, правительства и их «доверенных лиц», новая схема оплаты поставок газа может нарушить и другие запреты, касающиеся финансового рынка, считают в ЕК.