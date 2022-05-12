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Iltalehti: Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая

Ведомости

Россия может прекратить поставки газа в Финляндию в качестве контрмеры на намерение страны вступить в НАТО, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на финских политиков. 

«Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», — сообщает издание.

В правительстве предполагали, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая — в этот день стране пришлось бы оплачивать счет за российские энергоносители в рублях. Как сообщала 27 апреля финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, страна приняла политическое решение о том, что не намерена платить за газ в рублях.

«Мы готовы к этому и ожидаем, что это может произойти», — отметил председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио, подтвердив информацию о том, что политики располагают информацией о возможных контрмерах с российской стороны.

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Ранее сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Марин отмечала, что на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать прежние отношения с Россией. Членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность страны и всего блока, добавила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Он пояснил, что ответ России будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО и насколько военная инфраструктура альянса будет приближаться к границам России. В МИДе, в свою очередь, заявили, что в этом случае Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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