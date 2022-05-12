Iltalehti: Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Он пояснил, что ответ России будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО и насколько военная инфраструктура альянса будет приближаться к границам России. В МИДе, в свою очередь, заявили, что в этом случае Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности.