Iltalehti: Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 13 мая
Россия может прекратить поставки газа в Финляндию в качестве контрмеры на намерение страны вступить в НАТО, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на финских политиков.
«Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», — сообщает издание.
В правительстве предполагали, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая — в этот день стране пришлось бы оплачивать счет за российские энергоносители в рублях. Как сообщала 27 апреля финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, страна приняла политическое решение о том, что не намерена платить за газ в рублях.
«Мы готовы к этому и ожидаем, что это может произойти», — отметил председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио, подтвердив информацию о том, что политики располагают информацией о возможных контрмерах с российской стороны.
Ранее сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Марин отмечала, что на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать прежние отношения с Россией. Членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность страны и всего блока, добавила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Он пояснил, что ответ России будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО и насколько военная инфраструктура альянса будет приближаться к границам России. В МИДе, в свою очередь, заявили, что в этом случае Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности.