Минпромторг: H&M и Inditex не должны быть в перечне системообразующих предприятий
Зарубежные fashion-ритейлеры, которые объявили об уходе из России или приостановили деятельность в стране, не должны находиться в перечне системообразующих предприятий РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Ранее о приостановке работы в России сообщили H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и т.д.), а польская LLP (Reserved, Sinsay) объявила о продаже российского подразделения.
«Мерами государственной поддержки <...> могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории Российской Федерации, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме», — заявил Евтухов, говоря о таких иностранных компаниях.
По словам источника агентства в одном из федеральных ведомств, в правительстве есть позиция, что такие зарубежные компании нужно поддерживать, пока они платят зарплату сотрудникам. «В правительстве есть позиция, что пока компании, которые заявили об уходе или приостановили деятельность, сохраняют рабочие места для наших граждан, то логично их поддерживать», — пояснил собеседник агентства.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании из различных отраслей рынка объявили о приостановке работы в России, уходе с российского рынка или продаже активов в стране. Ранее сегодня производитель бумаги Svetocopy – американская Sylvamo – объявила о решении продать производство в России, а производитель продуктов Raisio продал свой бизнес в России за 1,5 млн евро компании «Копэкер агро».