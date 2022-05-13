Минпромторг: H&M и Inditex не должны быть в перечне системообразующих предприятий

По словам источника агентства в одном из федеральных ведомств, в правительстве есть позиция, что такие зарубежные компании нужно поддерживать, пока они платят зарплату сотрудникам. «В правительстве есть позиция, что пока компании, которые заявили об уходе или приостановили деятельность, сохраняют рабочие места для наших граждан, то логично их поддерживать», — пояснил собеседник агентства.