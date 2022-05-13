Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России
Американский производитель офисной бумаги Sylvamo объявил об упорядоченном уходе с российского рынка и продаже своего бизнеса в России, говорится в отчете компании за I квартал 2022 г.
«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы сделаем это упорядоченным образом и проводим процесс продажи российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем быстро завершить этот процесс, включая получение одобрения от нашего правления, а также необходимых разрешений правительства для совершения сделки», — говорится в документе.
В России Sylvamo открыл целлюлозно-бумажный завод в Светогорске Ленинградской области, а также два офиса в Москве и Санкт-Петербурге. Компания производит и продает в стране офисную и офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов и беленую химико-термомеханическую массу.
С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. 5 мая производитель бумаги Mondi объявил о решении продать российский бизнес, но пока неизвестно, когда сделка может быть заключена. По состоянию на 31 декабря прошлого года стоимость активов Mondi в России составляла 687 млн евро.