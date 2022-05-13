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Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

Ведомости

Американский производитель офисной бумаги Sylvamo объявил об упорядоченном уходе с российского рынка и продаже своего бизнеса в России, говорится в отчете компании за I квартал 2022 г.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы сделаем это упорядоченным образом и проводим процесс продажи российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем быстро завершить этот процесс, включая получение одобрения от нашего правления, а также необходимых разрешений правительства для совершения сделки», — говорится в документе.

В России Sylvamo открыл целлюлозно-бумажный завод в Светогорске Ленинградской области, а также два офиса в Москве и Санкт-Петербурге. Компания производит и продает в стране офисную и офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов и беленую химико-термомеханическую массу.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. 5 мая производитель бумаги Mondi объявил о решении продать российский бизнес, но пока неизвестно, когда сделка может быть заключена. По состоянию на 31 декабря прошлого года стоимость активов Mondi в России составляла 687 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных