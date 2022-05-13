Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. 5 мая производитель бумаги Mondi объявил о решении продать российский бизнес, но пока неизвестно, когда сделка может быть заключена. По состоянию на 31 декабря прошлого года стоимость активов Mondi в России составляла 687 млн евро.