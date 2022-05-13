Производитель каш Nordic продал бизнес в России
Финский производитель продуктов Raisio продал бизнес дочерней компании «Райзио нутришн» за 1,5 млн евро компании «Копэкер агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов, говорится на сайте Raisio. Сделка была зарегистрирована 12 мая.
«Raisio подписала соглашения о продаже потребительского бизнеса в России 29 апреля 2022 г. В соответствии с соглашением ООО "Райзио Нутришн", дочерняя компания, отвечающая за потребительский бизнес Raisio в России, была продана российской компании Copacker Agro Ltd.» — говорится в сообщении компании.
В пресс-службе рассказали, что российская «дочка» продавала каши и хлопья под брендом Nordic в России и Белоруссии. Права на товарный знак на этих рынках были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü. Сумма сделки составила 1,5 млн евро, добавили в компании. В результате продажи бизнеса в России Raisio получила убыток около 3,6 млн евро, из которых убыток от обесценивания составил 2,9 млн евро в I квартале.
Иностранные компании объявили об уходе из России или приостановке деятельности в стране после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Ранее финская Valio сообщила о продаже производства в России компании «Вэлком». 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 4 мая ФАС удовлетворила ходатайство компании «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн напитки».