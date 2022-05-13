Производитель каш Nordic продал бизнес в России

В пресс-службе рассказали, что российская «дочка» продавала каши и хлопья под брендом Nordic в России и Белоруссии. Права на товарный знак на этих рынках были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü. Сумма сделки составила 1,5 млн евро, добавили в компании. В результате продажи бизнеса в России Raisio получила убыток около 3,6 млн евро, из которых убыток от обесценивания составил 2,9 млн евро в I квартале.