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Бизнес

Производитель каш Nordic продал бизнес в России

Ведомости

Финский производитель продуктов Raisio продал бизнес дочерней компании «Райзио нутришн» за 1,5 млн евро компании «Копэкер агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов, говорится на сайте Raisio. Сделка была зарегистрирована 12 мая.

«Raisio подписала соглашения о продаже потребительского бизнеса в России 29 апреля 2022 г. В соответствии с соглашением ООО "Райзио Нутришн", дочерняя компания, отвечающая за потребительский бизнес Raisio в России, была продана российской компании Copacker Agro Ltd.» — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе рассказали, что российская «дочка» продавала каши и хлопья под брендом Nordic в России и Белоруссии. Права на товарный знак на этих рынках были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü. Сумма сделки составила 1,5 млн евро, добавили в компании. В результате продажи бизнеса в России Raisio получила убыток около 3,6 млн евро, из которых убыток от обесценивания составил 2,9 млн евро в I квартале.

Иностранные компании объявили об уходе из России или приостановке деятельности в стране после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Ранее финская Valio сообщила о продаже производства в России компании «Вэлком». 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 4 мая ФАС удовлетворила ходатайство компании «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн напитки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных