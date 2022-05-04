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ФАС удовлетворила ходатайство ТК «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн Напитки»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство производителя сыра «Мультипро» о покупке компании «Вимм-Билль-Данн Напитки», говорится в Telegram-канале ведомства.

«ФАС: ТК «Мультипро» планирует приобрести «Вимм-Билль-Данн Напитки». ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания», — говорится в сообщении.

На сайте «Мультипро» говорится, что компания владеет двумя заводами по производству европейских сыров для ритейлеров и сегмента Horeca (отели, рестораны и кейтеринг). Компания производит продукцию под российским брендом Alti. 

«Вимм-Билль-Данн» в России выпускает продукцию под несколькими брендами. Среди торговых марок – «Домик в деревне», J7, «Агуша», «Любимый», «Имунеле».

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Так, 26 апреля финский концерн Valio сообщил о продаже производства в России компании «Велком». 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных