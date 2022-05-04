ФАС удовлетворила ходатайство ТК «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн Напитки»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство производителя сыра «Мультипро» о покупке компании «Вимм-Билль-Данн Напитки», говорится в Telegram-канале ведомства.
«ФАС: ТК «Мультипро» планирует приобрести «Вимм-Билль-Данн Напитки». ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания», — говорится в сообщении.
На сайте «Мультипро» говорится, что компания владеет двумя заводами по производству европейских сыров для ритейлеров и сегмента Horeca (отели, рестораны и кейтеринг). Компания производит продукцию под российским брендом Alti.
«Вимм-Билль-Данн» в России выпускает продукцию под несколькими брендами. Среди торговых марок – «Домик в деревне», J7, «Агуша», «Любимый», «Имунеле».
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Так, 26 апреля финский концерн Valio сообщил о продаже производства в России компании «Велком». 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer.