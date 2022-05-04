ФАС удовлетворила ходатайство ТК «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн Напитки»

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Так, 26 апреля финский концерн Valio сообщил о продаже производства в России компании «Велком». 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer.