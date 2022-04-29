«Коломенский» выкупил российский бизнес Fazer

6 марта Fazer остановила экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявила о прекращении всей деятельности в стране. 27 марта Fazer объявила о смене своего названия в России на «Хлебный дом» для продолжения работы. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отмечали в пресс-службе компании. В середине апреля стало известно, что Fazer ищет покупателей для российского бизнеса.