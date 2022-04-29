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«Коломенский» выкупил российский бизнес Fazer

Ведомости

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» закрыл сделку по покупке 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», которым владеет финский производитель продуктов питания Fazer, сообщили в компании.

В параметр соглашения вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве. В «Коломенском» уточнили, что на предприятиях работают 2000 человек. Приобретение российского бизнеса Fazer откроет для холдинга Северо-Западный федеральный округ и позволит увеличить присутствие на кондитерском рынке, а также заняться замороженными хлебными полуфабрикатами.

Принадлежащий Sminex холдинг «Коломенский» покупает российский бизнес Fazer

Эта сделка позволит компании стать лидером на рынке хлебобулочных изделий

Владелец «Коломенского» Алексей Тулупов отметил, что сделка позволит холдингу объединить логистические потоки и расширить географию присутствия. «Мы продолжим развивать торговые марки «Хлебный дом», – добавил Тулупов.

6 марта Fazer остановила экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявила о прекращении всей деятельности в стране. 27 марта Fazer объявила о смене своего названия в России на «Хлебный дом» для продолжения работы. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отмечали в пресс-службе компании. В середине апреля стало известно, что Fazer ищет покупателей для российского бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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