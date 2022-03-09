Думские фракции поддержали общий курс

Не все думские партии одинаково активны по части подготовки предложений в условиях санкций, введенных против России. На сайтах ЛДПР и КПРФ не удалось обнаружить сообщений о новых экономических предложениях этих партий, отличных от тех, что высказывались во время избирательной кампании 2021 г. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказывается за «кредитную амнистию граждан» и «льготную ипотеку для врачей, учителей и ученых» и т. д. В Госдуму соответствующие законопроекты пока не вносились.