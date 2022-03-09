Думские фракции поддержали общий курс

Думские фракции поддержали общий курсИм нравятся предложения правительства, а некоторые готовят свои идеи
8 марта президент Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций и военной спецоперации на Украине. Нижняя палата парламента приняла этот пакет мер, предложенный Белым домом, 4 марта. Он включает в себя, в частности, кредитные каникулы, право правительства повышать пенсии, упрощение порядка госзакупок и др. 10 и 11 марта депутаты будут обсуждать второй пакет правительственных мер поддержки, говорил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Не все думские партии одинаково активны по части подготовки предложений в условиях санкций, введенных против России. На сайтах ЛДПР и КПРФ не удалось обнаружить сообщений о новых экономических предложениях этих партий, отличных от тех, что высказывались во время избирательной кампании 2021 г. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказывается за «кредитную амнистию граждан» и «льготную ипотеку для врачей, учителей и ученых» и т. д. В Госдуму соответствующие законопроекты пока не вносились.
Партия «Новые люди» (впервые прошла в Госдуму в 2021 г.) на фоне санкций выступила с программой «нового НЭПа» из 70 пунктов, предполагающей либерализацию экономики. В частности, они предлагают ввести полный мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам, а также иным обязательным платежам, на три месяца с последующим продлением на случай, если это потребуется. Также «Новые люди» предложили «оказать наиболее широкую поддержку предприятиям производства товаров народного потребления».
Как заявил в своем Telegram-канале лидер партии Алексей Нечаев, важно избежать искушения вернуться во времена командно-распределительной системы, «к чему нас призывают коммунисты»: «История уже доказала, что это путь в никуда». Правда, представленные «Новыми людьми» формулировки в целом тезисны. То есть там пошагово не прописано, как реализовывать предложения, отмечает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
«Единая Россия» как партия власти высказывается в поддержку предложенных правительством мер и озвучивает отдельные предложения по жестким мерам в условиях санкций. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак 7 марта предложил национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России (см. материал на стр. 4). «Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне – Fazer. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении», – отметил он. Турчак подчеркнул, что главная задача – сохранить рабочие места и не позволить «крушить нашу экономику изнутри».
В целом кризис мог бы стать для всех партий возможностью актуализировать себя, сделать ставку на программное позиционирование, считает политолог Константин Калачев: «Есть запрос на новые идеи, новые предложения, но не сугубо популистские, а такие, которые руководство готово воспринимать».