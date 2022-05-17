Французская Engie будет платить за российский газ в евро
Французская энергокомпания Engie будет платить за российский газ в евро в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии, заявила глава концерна Катрин Макгрегор.
«Сегодня мы получили решение, которое позволяет нам платить по контрактам в валюте, что кажется приемлемым для "Газпрома" и соответствует санкциям ЕС», — сказала она (цитата по ТАСС). По словам Макгрегор, валютой контракта является евро, компания осуществит следующий платеж за газ из России до конца мая.
Bloomberg ранее писал о планах итальянской энергетической компании Eni по открытию счета в рублях и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя оплатить поставки газа из России в этом месяце. Один из источников агентства отметил, что Eni ждет официальной публикации рекомендаций ЕК, прежде чем действовать. Представитель компании заявил, что не будет комментировать служи и что компания не начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке.
Reuters и Bloomberg также узнали об распространенных ЕК рекомендациях по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России. Они были распространены среди всех стран - членов ЕС. В соответствии с ними санкции ЕС не запрещают компаниям открывать счета в определенном банке. Импортеры российского газа имеют право оплачивать его в валюте, которая указана в контракте, и должны объявить о выполнении оплаты, когда валюта будет переведена в банк. Такой порядок поможет компаниям избежать участия в сделках с ЦБ России, который находится под санкциями и может участвовать в конвертации валюты в рубли.
1 апреля «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина перевел платежи за газ недружественным странам в рубли. Согласно новому механизму, компании будут переводить оплату за газ в долларах или евро в Газпромбанк, который затем конвертирует валюту в рубли и переведет на счет «Газпрома».