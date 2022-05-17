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Экономика

Французская Engie будет платить за российский газ в евро

Ведомости

Французская энергокомпания Engie будет платить за российский газ в евро в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии, заявила глава концерна Катрин Макгрегор. 

«Сегодня мы получили решение, которое позволяет нам платить по контрактам в валюте, что кажется приемлемым для "Газпрома" и соответствует санкциям ЕС», — сказала она (цитата по ТАСС). По словам Макгрегор, валютой контракта является евро, компания осуществит следующий платеж за газ из России до конца мая.

Bloomberg ранее писал о планах итальянской энергетической компании Eni по открытию счета в рублях и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя оплатить поставки газа из России в этом месяце. Один из источников агентства отметил, что Eni ждет официальной публикации рекомендаций ЕК, прежде чем действовать. Представитель компании заявил, что не будет комментировать служи и что компания не начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке.

Reuters и Bloomberg также узнали об распространенных ЕК рекомендациях по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России. Они были распространены среди всех стран - членов ЕС. В соответствии с ними санкции ЕС не запрещают компаниям открывать счета в определенном банке. Импортеры российского газа имеют право оплачивать его в валюте, которая указана в контракте, и должны объявить о выполнении оплаты, когда валюта будет переведена в банк. Такой порядок поможет компаниям избежать участия в сделках с ЦБ России, который находится под санкциями и может участвовать в конвертации валюты в рубли.

1 апреля «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина перевел платежи за газ недружественным странам в рубли. Согласно новому механизму, компании будут переводить оплату за газ в долларах или евро в Газпромбанк, который затем конвертирует валюту в рубли и переведет на счет «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных