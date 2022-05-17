Французская Engie будет платить за российский газ в евро

Reuters и Bloomberg также узнали об распространенных ЕК рекомендациях по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России. Они были распространены среди всех стран - членов ЕС. В соответствии с ними санкции ЕС не запрещают компаниям открывать счета в определенном банке. Импортеры российского газа имеют право оплачивать его в валюте, которая указана в контракте, и должны объявить о выполнении оплаты, когда валюта будет переведена в банк. Такой порядок поможет компаниям избежать участия в сделках с ЦБ России, который находится под санкциями и может участвовать в конвертации валюты в рубли.