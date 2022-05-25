ФАС сообщила о снижении оптовых цен на бензин более чем на 20% с начала года

С 10 января по 25 мая 2022 г. оптовая цена бензина снизилась более чем на 20%, а цена на газомоторное топливо (СУГ или сжиженный углеводородный газ) — более чем на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



«С 10.01.2022 по 25.05.2022 оптовая (биржевая) цена на АИ-92 снизилась на 26,6 % (с 50 288 руб./т до 36 890 руб./т). С 10.01.2022 по 25.05.2022 оптовая (биржевая) цена на АИ-95 снизилась на 22,1 % (с 52 606 руб./т до 40 964 руб./т). С 10.01.2022 по 25.05.2022 оптовая (биржевая) цена на СУГ снизилась на 72,7 % (с 27 228 руб./т до 7 424 руб./т)», — сообщили в ведомстве. Также незначительно подешевело дизельное топливо.



«На оптовые (биржевые) цены на дизельное топливо, имея высокий спрос в весенне-летний сезон, наблюдаются тенденции снижения. С 4 мая оптовая цена на бирже снизилась на 3,4 % (с 56 702 руб./т до 54 760 руб./т)», — добавили в ФАС.



Всего с января по 24 мая 2022 года было реализовано порядка 3 602 тыс. тонн автомобильного бензина. Это, по данным ФАС, на 194,4 тыс. тонн ( на 5,7 %) выше, чем за аналогичный период 2021 г. Объем реализации дизельного топлива составил 4 732,6 тыс. тонн, что на 1 067 тыс. тонн (на 29,1 %) выше показателя аналогичного периода прошлого года. СУГ было реализовано 668,5 тыс. тонн — больше на 98,5 тыс. тонн соответственно (на 17,3 %).