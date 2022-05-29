Трамп объяснил укрепление рубля высокой стоимостью нефти
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль укрепляется из-за роста цен на нефть, остановить конфликт на Украине, по его мнению, можно при снижении стоимости нефти. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в штате Вайоминг, пишет ТАСС.
«Не знаю, следите ли вы за российской валютой, но она сейчас достигла максимальных показателей из-за высокой стоимости нефти. Если вы хотите остановить эту войну, нужно снизить стоимость нефти до $30-40 за баррель», — сказал Трамп, отметив, что Россия «зарабатывает целое состояние» за счет дорогой нефти.
Трамп подверг критике действующего главу государства Джо Байдена, который «лишил США энергетической независимости». По его словам, Штатам приходится сейчас закупать нефть у Венесуэлы, чего бы не случилось, если бы на посту президента находился Трамп: страна обогнала бы по объемам добычи нефти «Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых».
Министры финансов стран G7 на встрече ранее обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, США и другие страны обсуждают способы сократить доходы России от энергоносителей, не создавая при этом слишком большую нагрузку на мировую экономику.
Йеллен пояснила, что цель заключается в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы удержать мировые цены на нее. Такой шаг может вызвать «шоки стагфляционного типа», добавила она.
В связи со спецоперацией на Украине Евросоюз рассматривает возможность ввести в рамках шестого пакета санкций эмбарго на российские энергоносители. 4 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривается полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что полный отказ западных стран от поставок российских энергоносителей может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке, а нефть может подорожать до $300 за баррель. В конце марта в преддверии введения новых санкций против России цена нефти Brent превысила $120 за баррель.