Трамп объяснил укрепление рубля высокой стоимостью нефти

«Не знаю, следите ли вы за российской валютой, но она сейчас достигла максимальных показателей из-за высокой стоимости нефти. Если вы хотите остановить эту войну, нужно снизить стоимость нефти до $30-40 за баррель», — сказал Трамп, отметив, что Россия «зарабатывает целое состояние» за счет дорогой нефти.