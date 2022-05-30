Орбан заявил об отсутствии компромисса по вопросу отказа от российской нефти
На саммите ЕС не удалось достичь компромисса по вопросу введения эмбарго на поставки российской нефти из-за безответственной позиции Еврокомиссии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«На настоящее время компромисс не достигнут. Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии», — подчеркнул Орбан он перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях. «Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход – сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет», — указал венгерский премьер.
Страны ЕС не смогут согласовать запрет на импорт российской нефти на саммите лидеров стран сообщества 30 мая, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Я не думаю, что мы придем к соглашению сегодня. Мы попытаемся достичь соглашения к саммиту в июне, на данный момент это реалистичный подход», — сказала Каллас (цитата по Reuters). Следующий саммит запланирован на 23-24 июня.
Из текста будущего проекта санкций, с которым ознакомилось агентство, следует, что шестой пакет ограничений будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под санкций на более позднем этапе. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, в свою очередь, выразил уверенность, что новый пакет санкций в отношении России будет принят «в течение следующих дней или недель». Аналогичного мнения придерживается и канцлер ФРГ Олаф Шольц, по оценке которого «согласие может быть достигнуто рано или поздно».
Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен ранее представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала фон дер Ляйен.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. 4 мая фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.