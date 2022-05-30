Орбан заявил об отсутствии компромисса по вопросу отказа от российской нефти

Из текста будущего проекта санкций, с которым ознакомилось агентство, следует, что шестой пакет ограничений будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под санкций на более позднем этапе. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, в свою очередь, выразил уверенность, что новый пакет санкций в отношении России будет принят «в течение следующих дней или недель». Аналогичного мнения придерживается и канцлер ФРГ Олаф Шольц, по оценке которого «согласие может быть достигнуто рано или поздно».