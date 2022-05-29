Bloomberg узнал об уступках стран ЕС требованиям Путина об оплате газа в рублях
Ряд стран Евросоюза уступает требованию российского президента Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, операторы открыли счета вопреки своим публичным заявлениям, сообщает Bloomberg.
Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в том, что ЕС, возможно, достиг предела в введении санкций против России — европейские страны не выполняют своих обещаний ударить по российской энергетике, отмечает агентство.
«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — говорится в статье.
Компании также настаивают на покупке российского газа через рублевые счета «на фоне неоднозначных предупреждений Европейской комиссии».
По данным Bloomberg, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал своих коллег не обсуждать предложенный запрет на российскую нефть, однако, по словам дипломатов, члены ЕС все равно могут поднять этот вопрос. Содержание нового пакета санкций обсудят на саммите в понедельник, «некоторые лидеры теперь склоняются к размытому соглашению, которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны», говорится в материале.
По словам официальных лиц, членам ЕС становится все труднее достичь соглашения, поскольку рассматриваемые ограничения означают увеличение нагрузки на их национальные финансы. Кроме того, пишет Bloomberg, шестой пакет санкций несколько утратил свою силу: предлагаемые периоды поэтапного отказа были продлены, а запрет на танкерные перевозки российской нефти в третьи страны по всему миру исключили под давлением Греции.
Разделение, в особенности между западными и восточными странами Европы, ощущается и в вопросе поставок оружия, целесообразности переговоров с российским руководством и в том, «какие условия должен принять Киев в любом будущем мирном соглашении», отмечает агентство.
Лидеры Евросоюза могут не согласовать эмбарго на поставки российской нефти в ходе саммита на следующей неделе из-за позиции Венгрии, сообщал ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, Орбан ранее заявил, что для согласования нефтяного эмбарго потребуется провести саммит лидеров ЕС, однако сейчас правительство страны сигнализирует, что, скорее всего, этот вопрос продвинется не раньше июня.
В начале мая Еврокомиссия предложила поэтапно отказаться от российской нефти к 2023 г. Чтобы продвинуть обсуждение этой меры, ЕК предложила продлить этот период для Венгрии и Словакии до конца 2024 г., а Чехии – до июня 2024 г. Венгрия заявила, что ей потребуется не менее $810 млн на модернизацию ее нефтяной промышленности плюс дополнительные средства для адаптации к потенциальным скачкам цен на газ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на поставки нефти из России, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два банка страны, а также ввести ограничения в отношении государственных СМИ.