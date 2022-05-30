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Экономика

Силуанов заявил об улучшении прогноза по спаду экономики России в 2022 году

Ведомости

Темпы спада российской экономики в 2022 г. будут гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее, заявил в интервью телеканалу CGTN министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Пока по прогнозу чуть меньше 8% падение экономики мы прогнозируем в текущем году. Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали», - отметил Силуанов.

По его словам, важно, что сейчас курс рубля стабилизировался и теперь российские власти стремятся создать условия для того, чтобы в дальнейшем он также был предсказуемым.

Согласно докладу Минэкономразвития, экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций: в этом году спад составит 7,8%, в следующем – 0,7%. Инфляция в годовом выражении будет на уровне 17,5% по итогам 2022 г.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. По его словам, масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций. Ранее он утверждал, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.

Ранее по теме: Путин: экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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