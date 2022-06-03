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Экономика

Правительство одобрило временную отмену НДФЛ при продаже золотых слитков

Ведомости

Правительство России одобрило предложение Минфина об освобождении граждан от уплаты НДФЛ при реализации золота в слитках на 2022-2023 гг. Об этом говорится на сайте министерства. Такое предложение содержится в подготовленных поправках в Налоговый кодекс.

В Минфине объяснили, что эта мера нужна для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в нынешних экономических условиях.

Правительство также одобрило освобождение от НДФЛ в 2022 г. при переводе брокером, попавшим под международные санкции, ценных бумаг и средств клиента другому брокеру. Кроме того, в 2022 г. предлагается освободить от НДФЛ доходы от вынужденных сделок, которые были совершены для вывода компаний из-под санкций, наложенных на их владельцев.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших золотодобывающих компаний России – Petropavlovsk получила разрешение от своего кредитора Газпромбанка (ГПБ) продавать золото третьим лицам. Согласно условиям выданных ГПБ займов, компания была обязана продавать банку 100% добытого золота. Покупателями золота Petropavlovsk могут стать другие коммерческие банки, в том числе «Абсолют банк», Ланта-банк и «Тинькофф». Также компания рассматривает вариант продажи золота за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных