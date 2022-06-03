Правительство одобрило временную отмену НДФЛ при продаже золотых слитков

Правительство также одобрило освобождение от НДФЛ в 2022 г. при переводе брокером, попавшим под международные санкции, ценных бумаг и средств клиента другому брокеру. Кроме того, в 2022 г. предлагается освободить от НДФЛ доходы от вынужденных сделок, которые были совершены для вывода компаний из-под санкций, наложенных на их владельцев.