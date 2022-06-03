Правительство одобрило временную отмену НДФЛ при продаже золотых слитков
Правительство России одобрило предложение Минфина об освобождении граждан от уплаты НДФЛ при реализации золота в слитках на 2022-2023 гг. Об этом говорится на сайте министерства. Такое предложение содержится в подготовленных поправках в Налоговый кодекс.
В Минфине объяснили, что эта мера нужна для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в нынешних экономических условиях.
Правительство также одобрило освобождение от НДФЛ в 2022 г. при переводе брокером, попавшим под международные санкции, ценных бумаг и средств клиента другому брокеру. Кроме того, в 2022 г. предлагается освободить от НДФЛ доходы от вынужденных сделок, которые были совершены для вывода компаний из-под санкций, наложенных на их владельцев.
Ранее стало известно, что одна из крупнейших золотодобывающих компаний России – Petropavlovsk получила разрешение от своего кредитора Газпромбанка (ГПБ) продавать золото третьим лицам. Согласно условиям выданных ГПБ займов, компания была обязана продавать банку 100% добытого золота. Покупателями золота Petropavlovsk могут стать другие коммерческие банки, в том числе «Абсолют банк», Ланта-банк и «Тинькофф». Также компания рассматривает вариант продажи золота за рубеж.