Reuters: США разрешат двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
Итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol в следующем месяце могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать отсутствие поставок нефти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.
Объемы нефти, которые получат Eni и Repsol, невелики, а влияние на мировые цены на нефть будет скромным, заявил один из собеседников агентства.
«Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро», — говорится в материале.
Возобновить поставки разрешил госдепартамент США, сообщили собеседники Reuters. По их данным, в разосланных Eni и Repsol письмах госдеп уверял компании, что им не грозят штрафы за перевозку венесуэльских нефтяных грузов.
Две европейские компании совместно с венесуэльской PDVSA владеют предприятиями в стране. По словам источников, Eni и Repsol могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов при условии поставок нефти в Европу без перепродажи «где-либо еще».
Отмечается, что Вашингтон не сделал подобных поправок в отношении американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas и французской Maurel & Prom SA, которые «также лоббировали интересы США».
Пять нефтяных компаний прекратили обмен нефти на долговые обязательства в середине 2020 г. во время кампании «максимального давления» бывшего президента США Дональда Трампа, которая сократила экспорт нефти Венесуэлы, но не смогла вытеснить Мадуро, напомнили авторы статьи.
Нефтяное эмбарго и другие санкции США ввели против Венесуэлы в марте 2019 г., после того как США не признали переизбрания Мадуро. Венесуэла лишена возможности продавать легально на традиционный для нее американский рынок нефть, общий экспорт которой в 2019 г. давал бюджету страны 96% доходов.