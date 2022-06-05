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Reuters: США разрешат двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

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Итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol в следующем месяце могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать отсутствие поставок нефти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Объемы нефти, которые получат Eni и Repsol, невелики, а влияние на мировые цены на нефть будет скромным, заявил один из собеседников агентства. 

«Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро», — говорится в материале. 

Возобновить поставки разрешил госдепартамент США, сообщили собеседники Reuters. По их данным, в разосланных Eni и Repsol письмах госдеп уверял компании, что им не грозят штрафы за перевозку венесуэльских нефтяных грузов.

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Две европейские компании совместно с венесуэльской PDVSA владеют предприятиями в стране. По словам источников, Eni и Repsol могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов при условии поставок нефти в Европу без перепродажи «где-либо еще».

Отмечается, что Вашингтон не сделал подобных поправок в отношении американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas и французской Maurel & Prom SA, которые «также лоббировали интересы США». 

Пять нефтяных компаний прекратили обмен нефти на долговые обязательства в середине 2020 г. во время кампании «максимального давления» бывшего президента США Дональда Трампа, которая сократила экспорт нефти Венесуэлы, но не смогла вытеснить Мадуро, напомнили авторы статьи.

Нефтяное эмбарго и другие санкции США ввели против Венесуэлы в марте 2019 г., после того как США не признали переизбрания Мадуро. Венесуэла лишена возможности продавать легально на традиционный для нее американский рынок нефть, общий экспорт которой в 2019 г. давал бюджету страны 96% доходов. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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