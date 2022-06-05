Reuters: США разрешат двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Нефтяное эмбарго и другие санкции США ввели против Венесуэлы в марте 2019 г., после того как США не признали переизбрания Мадуро. Венесуэла лишена возможности продавать легально на традиционный для нее американский рынок нефть, общий экспорт которой в 2019 г. давал бюджету страны 96% доходов.