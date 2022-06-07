США планируют ограничить доходы России от продажи нефти
США заинтересованы в сохранении поставок нефти из России на международный рынок, но хотят, чтобы Москва получала ограниченную прибыль от продаж, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената конгресса. Об этом пишут «РИА Новости».
«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», – сказала Йеллен.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия планирует вдвое увеличить объем поставок российской нефти – местные нефтеперерабатывающие заводы рассчитывают получать ее со скидкой из-за того, что покупатели отказываются от российских энергоресурсов из-за спецоперации на Украине и санкций.
3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Страны ЕС договорились о введении запрета на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.