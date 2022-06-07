США планируют ограничить доходы России от продажи нефти

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Страны ЕС договорились о введении запрета на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.