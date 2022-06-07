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Экономика

США планируют ограничить доходы России от продажи нефти

Ведомости

США заинтересованы в сохранении поставок нефти из России на международный рынок, но хотят, чтобы Москва получала ограниченную прибыль от продаж, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената конгресса. Об этом пишут «РИА Новости».

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», – сказала Йеллен.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия планирует вдвое увеличить объем поставок российской нефти – местные нефтеперерабатывающие заводы рассчитывают получать ее со скидкой из-за того, что покупатели отказываются от российских энергоресурсов из-за спецоперации на Украине и санкций.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Страны ЕС договорились о введении запрета на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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