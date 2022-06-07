Из Запорожской области в Крым отправился первый поезд с зерном
Первый железнодорожный состав с зерном отправился из подконтрольной российской армии части Запорожской области в Крым, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире проекта «Соловьев Live» .
«Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что состав... в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора», — сказал Балицкий.
Накануне The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США в середине мая направили 14 странам, большая часть из которых в Африке, предупреждения о том, что конкретные российские суда из черноморских портов пытались продать якобы «украденное украинское зерно». В госдепартаменте США газете подтвердили, что сотрудничают с другими странами ради предотвращения продажи зерна, «предположительно украденного у Украины», часть территории на юге которой занята российскими войсками. Неназванные чиновники других стран подтвердили просьбу Вашингтона не допустить покупки незаконно получаемого украинского зерна.
Собеседники газеты отметили, что эта мера не носит принудительного характера. Однако, по сведениям издания, власти африканских стран встали перед дилеммой: получить у России дешевое зерно на фоне высоких общемировых цен или не вызывать недовольства США. Ключевые украинские порты, через которые обычно происходил вывоз зерна из страны на экспорт, сейчас все еще подконтрольны Киеву, однако заблокированы в связи с боевыми действиями, кроме того, эти порты еще предстоит разминировать.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря. 6 июня глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что для переговоров с Украиной о вывозе зерна, которые пройдут в Турции, уже направлены «специалисты». Сотрудники российского МИДа присоединятся к ним на следующий день. 8 июня в Анкаре должны пройти переговоры Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в том числе, по ситуации с Украиной и вывозу заблокированного зерна.