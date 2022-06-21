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Экономика

Глава Еврокомиссии назвала способ заменить поставки газа по «Северному потоку»

Ведомости

Страны Европы смогут обойтись без поставок российского газа по «Северному потоку», если снизят температуру отопления в домах на два градуса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью El Diario.

«Кроме того, энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или температуру кондиционирования воздуха, Европа заменит все поставки по «Северному потоку», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС запустил платформу совместной закупки газа для реагирования на перебои с поставками топлива из России. Она рассказала о соглашениях на поставки газа с США, Израилем и Египтом, Норвегией, Азербайджаном и Алжиром. Также глава ЕК рассказала о больших инвестициях в возобновляемые источники энергии. 

В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы 2 из 4 турбин на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за чего мощность трубопровода снизилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. В компании заявили, что немецкая Siemens приняла на ремонт агрегаты и не вернула их вовремя. В Siemens рассказали, что турбины отправили на ремонт в Монреаль, где они были произведены, однако санкции Канады запрещают возвращать их в Россию. Власти Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить эту проблему.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Германии из-за их отказа оплачивать поставки в рублях. Такой механизм ввели с 1 апреля из-за заморозки половины резервов ЦБ за границей на сумму около $300 млрд.

Ранее по теме: «Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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