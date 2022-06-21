Глава Еврокомиссии назвала способ заменить поставки газа по «Северному потоку»

В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы 2 из 4 турбин на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за чего мощность трубопровода снизилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. В компании заявили, что немецкая Siemens приняла на ремонт агрегаты и не вернула их вовремя. В Siemens рассказали, что турбины отправили на ремонт в Монреаль, где они были произведены, однако санкции Канады запрещают возвращать их в Россию. Власти Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить эту проблему.