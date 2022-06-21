Глава Еврокомиссии назвала способ заменить поставки газа по «Северному потоку»
Страны Европы смогут обойтись без поставок российского газа по «Северному потоку», если снизят температуру отопления в домах на два градуса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью El Diario.
«Кроме того, энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или температуру кондиционирования воздуха, Европа заменит все поставки по «Северному потоку», — подчеркнула она.
Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС запустил платформу совместной закупки газа для реагирования на перебои с поставками топлива из России. Она рассказала о соглашениях на поставки газа с США, Израилем и Египтом, Норвегией, Азербайджаном и Алжиром. Также глава ЕК рассказала о больших инвестициях в возобновляемые источники энергии.
В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы 2 из 4 турбин на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за чего мощность трубопровода снизилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. В компании заявили, что немецкая Siemens приняла на ремонт агрегаты и не вернула их вовремя. В Siemens рассказали, что турбины отправили на ремонт в Монреаль, где они были произведены, однако санкции Канады запрещают возвращать их в Россию. Власти Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить эту проблему.
Ранее «Газпром» прекратил поставки газа нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Германии из-за их отказа оплачивать поставки в рублях. Такой механизм ввели с 1 апреля из-за заморозки половины резервов ЦБ за границей на сумму около $300 млрд.