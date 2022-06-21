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Экономика

Германия готовится объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения

Ведомости

Правительство ФРГ готовится в течение ближайших дней повысить степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второго уровня из трех и объявить о мерах для обеспечения газоснабжения, пишет газета Die Welt со ссылкой на источники в немецком кабмине.

Согласно информации издания, государственный секретарь Федерального министерства экономики и защиты климата (BMWK) Патрик Грайхен обратится к Федеральной ассоциации энергетики и водного хозяйства (BDEW), где предупредит ее членов о повышении степени готовности до второго уровня. «Заседания комитетов BDEW, как правило, не являются открытыми для общественности, поэтому BDEW не предоставляет информацию о ходе и содержании таких заседаний и не комментирует любые предположения по этому поводу», — сообщили изданию в организации.

В ФРГ объявлена начальная степень готовности, она, в частности, обязывает энергетические ведомства ежедневно отчитываться о ситуации с поставками газа. Вторая степень означает, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ. В данных условиях ситуация еще может регулироваться на уровне рынка. Третья и максимальная степень в теории вводится в случае, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом.

В середине июня «Газпром» сообщил об остановке работы 2 из 4 турбин на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за чего мощность трубопровода снизилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. В компании заявили, что немецкая Siemens приняла на ремонт агрегаты и не вернула их вовремя. В Siemens рассказали, что турбины отправили на ремонт в Монреаль, где они были произведены, однако санкции Канады запрещают возвращать их в Россию. Власти Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить эту проблему.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Германии из-за их отказа оплачивать поставки в рублях. Такой механизм ввели с 1 апреля из-за заморозки половины резервов ЦБ за границей на сумму около $300 млрд.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии назвала способ заменить поставки газа по «Северному потоку»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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