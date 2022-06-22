ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже

Сейчас компании не обязаны продавать часть своего газа газа на бирже. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил обязать «Газпром» продавать определенный объем газа на бирже в России. Такое предложение Сечин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем он призвал установить для «Газпрома» минимальный и максимальный объем продаж газа на бирже СПбМТСБ, отметив, что при расчете объема не должен учитываться газ, который покупают на бирже структуры самой компании.