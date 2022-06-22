ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома», следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. Предлагается обязать газовый холдинг продавать на торгах не менее 10% от общего объема поставок газа на внутренний рынок.
«Для "Газпрома" следует установить минимальные объемы биржевых продаж природного газа на уровне не менее 10% от объема поставок на внутренний рынок. Для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, – не менее 3%, а в дальнейшем – не менее 10% для обеих категорий поставщиков», — следует из сообщения.
Регулятор пояснил, что эта мера позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на газ, а также будет способствовать недопущению случаев установления монопольно высокой цены товара.
Сейчас компании не обязаны продавать часть своего газа газа на бирже. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил обязать «Газпром» продавать определенный объем газа на бирже в России. Такое предложение Сечин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем он призвал установить для «Газпрома» минимальный и максимальный объем продаж газа на бирже СПбМТСБ, отметив, что при расчете объема не должен учитываться газ, который покупают на бирже структуры самой компании.
Сейчас «Газпрому» разрешено продавать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) до 25 млрд куб. м газа в год. Независимые производители, в частности «Роснефть» и «Новатэк», таких ограничений не имеют. При этом в последние годы они мало используют биржу, из-за этого более 80% от биржевых продаж газа приходится на «Газпром».