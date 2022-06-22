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Экономика

ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома», следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. Предлагается обязать газовый холдинг продавать на торгах не менее 10% от общего объема поставок газа на внутренний рынок.

«Для "Газпрома" следует установить минимальные объемы биржевых продаж природного газа на уровне не менее 10% от объема поставок на внутренний рынок. Для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, – не менее 3%, а в дальнейшем – не менее 10% для обеих категорий поставщиков», — следует из сообщения.

Регулятор пояснил, что эта мера позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на газ, а также будет способствовать недопущению случаев установления монопольно высокой цены товара.

Сейчас компании не обязаны продавать часть своего газа газа на бирже. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил обязать «Газпром» продавать определенный объем газа на бирже в России. Такое предложение Сечин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем он призвал установить для «Газпрома» минимальный и максимальный объем продаж газа на бирже СПбМТСБ, отметив, что при расчете объема не должен учитываться газ, который покупают на бирже структуры самой компании.

Сейчас «Газпрому» разрешено продавать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) до 25 млрд куб. м газа в год. Независимые производители, в частности «Роснефть» и «Новатэк», таких ограничений не имеют. При этом в последние годы они мало используют биржу, из-за этого более 80% от биржевых продаж газа приходится на «Газпром».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных