Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ

«Европейские страны во главе с Германией сопротивляются давлению Катара из-за опасений, что жесткий характер этих контрактов будет означать, что им придется продолжать импортировать ископаемое топливо даже тогда, когда регион провозгласит курс на сокращение выбросов», — отмечает агентство. Если Катар не смягчит свои требования, то это поставит под угрозу способность Европы заменить поставки российского газа, поскольку ближневосточная страна может подписать больше соглашений в других регионах, таких как Азия.