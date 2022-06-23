Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ
Катар может потребовать от Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, недавняя сделка Германии и США по поставкам СПГ используется Катаром в качестве аргумента на переговорах. Однако европейские источники утверждают, что катарские предложения «слишком жесткие», они предоставляют покупателям мало возможностей для переориентации поставок — в отличие от американских контрактов. Переговоры между странами приостановились в марте.
«Европейские страны во главе с Германией сопротивляются давлению Катара из-за опасений, что жесткий характер этих контрактов будет означать, что им придется продолжать импортировать ископаемое топливо даже тогда, когда регион провозгласит курс на сокращение выбросов», — отмечает агентство. Если Катар не смягчит свои требования, то это поставит под угрозу способность Европы заменить поставки российского газа, поскольку ближневосточная страна может подписать больше соглашений в других регионах, таких как Азия.
Немецкая энергокомпания Energie Baden-Wuerttemberg ранее подписала соглашение о покупке СПГ у американского экспортера Venture Global LNG. Планируется, что американская компания будет поставлять 1,5 млн т сжиженного природного газа в год начиная с 2026 г. Соглашение рассчитано на 20 лет.
В марте министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок СПГ. Энергетическое партнерство означает, что «в лучшем случае Германия получает контрактные гарантии того, что что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры», отмечал он.