Цена газа «Газпрома» вырастет для промышленности на 5% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила с 1 июля оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными лицами — для промышленных потребителей цены вырастут на 5%. Приказ размещен на портале правовой информации.
Прошлый приказ ФАС с установкой оптовых цен на газ «Газпрома» от 2 июня 2021 г. утрачивает силу. Вместе с тем, в документе отмечается, что новые оптовые цены на газ должны учитываться при формировании цен на газ для потребителей.
Согласно приказу, самая высокая цена за газ без учета НДС устанавливается для 56 пояса (Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Краснодарский и Ставропольский края) — 5 413 руб. за 1000 куб. м. А самая низкая цена установлена в Ямало-Ненецком автономном округе — 2 907 руб. за 1000 куб. м.
Для Москвы и Московской области установлена цена в размере 5 303 руб. за 1000 куб. м, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5 115 руб. за 1000 куб. м.