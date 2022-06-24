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Экономика

Цена газа «Газпрома» вырастет для промышленности на 5% с 1 июля

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила с 1 июля оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными лицами — для промышленных потребителей цены вырастут на 5%. Приказ размещен на портале правовой информации.

Прошлый приказ ФАС с установкой оптовых цен на газ «Газпрома» от 2 июня 2021 г. утрачивает силу. Вместе с тем, в документе отмечается, что новые оптовые цены на газ должны учитываться при формировании цен на газ для потребителей.

Согласно приказу, самая высокая цена за газ без учета НДС устанавливается для 56 пояса (Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Краснодарский и Ставропольский края) — 5 413 руб. за 1000 куб. м. А самая низкая цена установлена в Ямало-Ненецком автономном округе — 2 907 руб. за 1000 куб. м.

Для Москвы и Московской области установлена цена в размере 5 303 руб. за 1000 куб. м, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5 115 руб. за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных