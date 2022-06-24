Цена газа «Газпрома» вырастет для промышленности на 5% с 1 июля

Прошлый приказ ФАС с установкой оптовых цен на газ «Газпрома» от 2 июня 2021 г. утрачивает силу. Вместе с тем, в документе отмечается, что новые оптовые цены на газ должны учитываться при формировании цен на газ для потребителей.