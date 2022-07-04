Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, подчеркнул, что экономика России вернется на уровень 2021 г. примерно через 10 лет, если власти не будут ничего предпринимать. По его словам, экономика страны продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». Он отметил, что никто не ожидал таких темпов ее перестройки и подстройки под новую ситуацию. Греф пояснил, что это происходит во многом благодаря уникальному опыту, который экономика приобрела за последние годы.