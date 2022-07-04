Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики
России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».
«Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — отметил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.
В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал три сценария трансформации российской экономики. По мнению вице-премьера, наиболее вероятный путь экономики страны — это привычный для России сценарий ситуационного реагирования. Остальные два — это мобилизационная экономика и путь реформ.
Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, подчеркнул, что экономика России вернется на уровень 2021 г. примерно через 10 лет, если власти не будут ничего предпринимать. По его словам, экономика страны продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». Он отметил, что никто не ожидал таких темпов ее перестройки и подстройки под новую ситуацию. Греф пояснил, что это происходит во многом благодаря уникальному опыту, который экономика приобрела за последние годы.