Решетников: ситуация в экономике России развивается лучше ожиданий

«На потребительском рынке ситуация улучшилась. На последней неделе июня обороты ККТ впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано — в реальном выражении обороты ККТ отстают, а июньский рост шел в основном за счет фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе, транспорте. Начались отпуска и летний детский отдых», — отметил Решетников (цитата по «Интерфаксу»).