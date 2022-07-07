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Экономика

Решетников: ситуация в экономике России развивается лучше ожиданий

Ведомости

Ситуация в российской экономике развивается лучше первоначальных ожиданий: обстановка на потребительском рынке улучшилась, импорт немного вырос, однако главный риск для восстановления – слабый спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании совета приволжского федерального округа.

«На потребительском рынке ситуация улучшилась. На последней неделе июня обороты ККТ впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано — в реальном выражении обороты ККТ отстают, а июньский рост шел в основном за счет фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе, транспорте. Начались отпуска и летний детский отдых», — отметил Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, ситуация с импортом улучшилась за счет принятых мер его поддержки, однако объемы ввоза все еще низкие. Потребительский импорт восстанавливается быстрее, однако промежуточный (сырье) или инвестиционный (оборудование, инструменты) – сложнее, что стало главной проблемой.

Решетников отметил, что главный риск для восстановления экономики страны – слабый спрос. «Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования. Кредитный портфель физлиц не растет, а по компаниям — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты — в условиях высоких реальных ставок население и компании деньги тратят неохотно, предпочитают сбережения», — рассказал министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных