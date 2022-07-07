Решетников: ситуация в экономике России развивается лучше ожиданий
Ситуация в российской экономике развивается лучше первоначальных ожиданий: обстановка на потребительском рынке улучшилась, импорт немного вырос, однако главный риск для восстановления – слабый спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании совета приволжского федерального округа.
«На потребительском рынке ситуация улучшилась. На последней неделе июня обороты ККТ впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано — в реальном выражении обороты ККТ отстают, а июньский рост шел в основном за счет фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе, транспорте. Начались отпуска и летний детский отдых», — отметил Решетников (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, ситуация с импортом улучшилась за счет принятых мер его поддержки, однако объемы ввоза все еще низкие. Потребительский импорт восстанавливается быстрее, однако промежуточный (сырье) или инвестиционный (оборудование, инструменты) – сложнее, что стало главной проблемой.
Решетников отметил, что главный риск для восстановления экономики страны – слабый спрос. «Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования. Кредитный портфель физлиц не растет, а по компаниям — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты — в условиях высоких реальных ставок население и компании деньги тратят неохотно, предпочитают сбережения», — рассказал министр.