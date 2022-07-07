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Экономика

Правительство разрешило российским компаниям досрочно возвращать кредиты в валюте

Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России позволила российским компаниям досрочно возвращать валютные кредиты, взятые у иностранных банков, сообщили в Министерстве финансов.

Срок установлен до 1 сентября 2022 г. Условием действия разрешения является погашение не менее 20% задолженности, даже если это будет сделано третьим лицом. Исключением станут случаи, когда заемщик и кредитор – взаимозависимые лица.

«Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих – лиц иностранных недружественных государств», – говорится в сообщении Минфина.

О том, что российские компании могут получить возможность досрочно погасить валютные займы, министр экономического развития Максим Решетников заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце июня. Тогда он отмечал, что для подобного шага требуется разрешение правительственной комиссии и предложение уже прорабатывается. «Понятно, что с еврооблигациями это сложно делать, учитывая инфраструктурные ограничения, а с коммерческими долгами вполне можно», – отмечал Решетников. Это предложение на съезде также поддержала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных