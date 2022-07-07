Правительство разрешило российским компаниям досрочно возвращать кредиты в валюте

О том, что российские компании могут получить возможность досрочно погасить валютные займы, министр экономического развития Максим Решетников заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце июня. Тогда он отмечал, что для подобного шага требуется разрешение правительственной комиссии и предложение уже прорабатывается. «Понятно, что с еврооблигациями это сложно делать, учитывая инфраструктурные ограничения, а с коммерческими долгами вполне можно», – отмечал Решетников. Это предложение на съезде также поддержала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.