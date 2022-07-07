Правительство разрешило российским компаниям досрочно возвращать кредиты в валюте
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России позволила российским компаниям досрочно возвращать валютные кредиты, взятые у иностранных банков, сообщили в Министерстве финансов.
Срок установлен до 1 сентября 2022 г. Условием действия разрешения является погашение не менее 20% задолженности, даже если это будет сделано третьим лицом. Исключением станут случаи, когда заемщик и кредитор – взаимозависимые лица.
«Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих – лиц иностранных недружественных государств», – говорится в сообщении Минфина.
О том, что российские компании могут получить возможность досрочно погасить валютные займы, министр экономического развития Максим Решетников заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце июня. Тогда он отмечал, что для подобного шага требуется разрешение правительственной комиссии и предложение уже прорабатывается. «Понятно, что с еврооблигациями это сложно делать, учитывая инфраструктурные ограничения, а с коммерческими долгами вполне можно», – отмечал Решетников. Это предложение на съезде также поддержала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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