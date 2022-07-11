Минпромторг включил BMW, Lego и Siemens в список параллельного импорта

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника – Miele, Dyson, Philips; смартфоны и техника – Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья и т. д. 28 июня президент Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт.