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Минпромторг включил BMW, Lego и Siemens в список параллельного импорта

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Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, сообщается на сайте ведомства. Список дополнен продукцией брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее сообщили о полном уходе с российского рынка. 

Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. 

Перечень товаров для параллельного импорта меняется из-за того, что компании принимают решение полностью покинуть российский рынок или, напротив, вернуться на него. В результате бренды либо добавляются в список, либо исключаются из него в зависимости от принятого решения. 

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника – Miele, Dyson, Philips; смартфоны и техника – Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья и т. д. 28 июня президент Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных