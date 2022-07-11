Минпромторг включил BMW, Lego и Siemens в список параллельного импорта
Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, сообщается на сайте ведомства. Список дополнен продукцией брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее сообщили о полном уходе с российского рынка.
Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов.
Перечень товаров для параллельного импорта меняется из-за того, что компании принимают решение полностью покинуть российский рынок или, напротив, вернуться на него. В результате бренды либо добавляются в список, либо исключаются из него в зависимости от принятого решения.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника – Miele, Dyson, Philips; смартфоны и техника – Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья и т. д. 28 июня президент Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.