Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц, следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации.
Согласно закону, в договоре банковского вклада в иностранной валюте, заключенном с юрлицом, может быть предусмотрено взимание банком комиссии, размер которой будет превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.
Новые правила распространяются не только на новые вклады, но и на действующие, договоры по которым были заключены до подписания закона. Документ вступает в силу с момента подписания.
Уточняется, что документ направлен на снижение уровня концентрации валютных средств на депозитах. По словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, отрицательные ставки станут правом банков, а не обязанностью, и принимать решение об их необходимости кредитные организации будут самостоятельно, исходя из рыночных отношений.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 10 июня правительством России и одобрен депутатами 6 июля, в Совете Федерации – 8 июля.
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