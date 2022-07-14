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Экономика

Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц, следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Согласно закону, в договоре банковского вклада в иностранной валюте, заключенном с юрлицом, может быть предусмотрено взимание банком комиссии, размер которой будет превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Новые правила распространяются не только на новые вклады, но и на действующие, договоры по которым были заключены до подписания закона. Документ вступает в силу с момента подписания.

Уточняется, что документ направлен на снижение уровня концентрации валютных средств на депозитах. По словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, отрицательные ставки станут правом банков, а не обязанностью, и принимать решение об их необходимости кредитные организации будут самостоятельно, исходя из рыночных отношений.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 10 июня правительством России и одобрен депутатами 6 июля, в Совете Федерации – 8 июля.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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