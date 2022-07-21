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Экономика

DPA: в Германию возобновилась подача газа по «Северному потоку»

Ведомости

В четверг утром, 21 июля, российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после окончания технических работ. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.

«Газ снова течет [по трубопроводу]», — отмечается в заявлении (цитата по Spiegel). Представитель Nord Stream AG отметил, что объемы газа соответствуют тем, которые поставлялись по «Северному потоку» перед техническим обслуживанием — около 67 млн куб. м в день, чтобы соответствует примерно 40% загрузке газопровода. В компании отметили, что должно пройти еще некоторое время, чтобы «Северный поток» заработал на полную мощность. 

11 июля газопровод приостановил работу на плановое техобслуживание. Многие страны ставили под сомнение возобновление работы газопровода 21 июля. Сам «Газпром» не давал никаких сообщений о том, что газопровод может не возобновить работу в четверг.

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» до 40% из-за проблем с оборудованием. Сложности возникли из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных страной санкций в отношении России обратно турбину доставить невозможно. 

В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование Германии, которая отправит его в Россию. 

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. По ее словам, теперь у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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