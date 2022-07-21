DPA: в Германию возобновилась подача газа по «Северному потоку»

«Газ снова течет [по трубопроводу]», — отмечается в заявлении (цитата по Spiegel). Представитель Nord Stream AG отметил, что объемы газа соответствуют тем, которые поставлялись по «Северному потоку» перед техническим обслуживанием — около 67 млн куб. м в день, чтобы соответствует примерно 40% загрузке газопровода. В компании отметили, что должно пройти еще некоторое время, чтобы «Северный поток» заработал на полную мощность.